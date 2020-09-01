“セクシーすぎる女子アナ” 塩地美澄、艶めく柔肌が眩しい 自身セレクトの写真集イチオシカットを公開

フリーアナウンサーの塩地美澄が、1日（火）発売の『週刊FLASH』（光文社）のグラビアに登場している。
【写真】塩地美澄の別カットほか、沢口愛華、橘ひと美ら『FLASH』掲載カット
元・秋田朝日放送の人気アナウンサーで、2014年4月からフリーで活動すると塩地美澄。現在はアナウンサーとしてだけではなく、バラエティ番組のほか、3冊の写真集を出すなどグラビア界からも熱い注目を集めている。
7月30日（木）に発売された最新写真集『Relievd』（光文社刊）のヒットを受け、1日（火）発売の『FLASH』では塩地のイチオシカットのグラビアを掲載。柔らかで艶やかな肢体を、改めて感じてほしい。
さらに、9月25日（金）19時からは塩地の公式Instagramにて写真集のオンラインサイン会を開催。詳細は写真集公式Twitter（@2020misumi）にて発表される。
また、同号は“令和のグラビア女王”沢口愛華が表紙を飾るほか、「吉岡里帆に激似」橘ひと美、もえのあずき、SUPER☆GiRLS 坂林佳奈のグラビアも掲載されている。
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▽『週刊FLASH』2020年9月8日号
2020年9月1日発売
定価：480円（税込）
フリーアナウンサーの塩地美澄が、1日（火）発売の『週刊FLASH』（光文社）のグラビアに登場している。