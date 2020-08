イギリスとイタリアの融合｜グローブ・トロッター×モルテーニがコラボレーションしたコレクションが誕生>

イギリスのライフスタイルブランドの GLOBE-TROTTER (グローブ・トロッター)と、イタリアの家具ブランド Molteni&C(モルテーニ)がコラボレーションし、旅と住まいをキーワードとした特別なコレクションが誕生した。今回発表されたのはモルテーニのラグジュアリーなシステム収納として知られるGLISS MASTER(グリスマスター)をベースとしたワードローブ「The Wardrobe for GLOBE-TROTTER byMolteni&C」と、トラベルケース「The Travel Case by Molteni&C」のふたつ。どちらもお互いの精神、そしてクラフツマンシップが詰まった仕上がりだ。



クリエイティブディレクションは GLOBE-TROTTER プロジェクトディレクターである建築家の黒崎敏(APOLLO Architects& Associates)の手によるもの。ハイエンドレジデンスを得意とする設計者ならではの”暮らしの美意識”にフォーカスしてデザインされている。また、本プロジェクトの記念モデルとしてMolteni&C をイメージしたカラーデザインを起用していることもポイント。ワードローブの世界観をそのままトランクで持ち運ぶことをテーマに「旅するワードローブケース」として提案しているのだ。



一方ワードローブは、建築家・デザイナーのヴィンセント・ヴァン・ドゥイセンにより手掛けられた、洗練を極めたシステム収納グリスマスター。多彩なドアやハンドルのデザインが高度な技術とオリジナルの機構により実現されている。今回、注目すべきはGLOBE-TROTTER のトラベルケースに使用されるハンドルと同じカラーを使用するなど、アイコニックなパーツやディテールを盛り込んで仕上げている点。まるで大きなトラベルケースの中に包まれているような、旅をしているような高揚感を日常で味わうことができる。



なお、これらのアイテムは2020月10月1日(木)〜 11月20日(金)までの間、グローブ・トロッター 銀座にて展示販売を開催する。また、ワードローブ「The Wardrobe for GLOBE・TROTTER by Molteni&C」の見学はアポイント制になるので、見学の際には事前にアポイントをお願いしたい。





グローブ・トロッター 銀座

東京都中央区銀座 5‒2‒1 東急プラザ銀座 1F

期間:2020 年10月1日(木)〜11月20日(金)

営業時間 :11:00 〜 20:00

電話:03-6161-1897(グローブ・トロッター 銀座)