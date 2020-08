「MTV VMA 2020」でレディー・ガガが最多5冠を達成

米現地時間8月30日に、ニューヨーク市内外の各地にて「2020 MTV Video Music Awards」(以下、VMA)が開催された。



「VMA」は、年間の最も優れたミュージックビデオやアーティストを決定する全米最大級の音楽授賞式。37回目となる今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止を鑑み、ニューヨーク市内外の特設ステージから各アーティストがリモートで出演・パフォーマンスを披露したほか、最も投票を集めた作品に贈られる「最優秀ビデオ賞」が発表となった。



最多9部門にノミネートされ「最優秀アーティスト賞」や「最優秀楽曲賞」などに選ばれたレディー・ガガは、最多5冠を達成。さらに、7年ぶりのVMAステージとなったガガは、アリアナ・グランデとのコラボ曲”Rain On Me”を世界初披露。衣装の一部としてマスクを着用するなど、今の世相を意識した演出の中、素晴らしいパフォーマンスを見せつけた。



ガガに次ぐ4冠を達成したのは、「最優秀ポップ・ビデオ賞」や「最優秀グループ賞」などに選ばれたBTS。2020年2月にリリースした”ON”などが4部門にノミネートされ、その全部門で受賞するなど圧倒的な人気を見せた彼らは、ニューヨークの夜景を背景に新曲”Dynamite”をテレビ初パフォーマンスし、世界中のファンを熱狂させた。また、今年「最優秀ビデオ賞」と「最優秀R&B・ビデオ賞」に輝いたのはザ・ウィークエンドだ。イベントのトップバッターとしてニューヨークの摩天楼を一望できるタワービルの屋上から、大ヒットシングル”Blinding Lights”のパフォーマンスを披露した。





(Courtesy of MTV/VIACOMCBS)



さらに、「最優秀アートディレクション賞」などを受賞し、新シングル”Midnight Sky”をステージ初披露したマイリー・サイラスやブラック・アイド・ピーズ、CNCO、ダベイビー、ドージャ・キャット、マルマらトップアーティストが続々とパフォーマンスを披露し、SNS上でも大きな反響を巻き起こした。



イベント最後のスピーチでは、ガガが「これは私にとって大きな意味があります。それはあなたがおそらく思うよりも私にとってすごく大きいです。小さい頃から音楽を作り続けて、それはそれは大きな夢を描いてきましたが、まさか自分がこのような賞を受賞し、こういったかたちで自分が情熱を注いでいるものを評価してもらえる日が来るなんて、思ってもみませんでした」と、感動的な言葉で締めくくった。



MTVでは、このイベントの模様を9月5日(土)20時より放送する。





【受賞作品】



<最優秀ビデオ賞/VIDEO OF THE YEAR>

ザ・ウィークエンド 「Blinding Lights」



<最優秀アーティスト賞/ARTIST OF THE YEAR>

レディー・ガガ



<最優秀楽曲賞/SONG OF THE YEAR>

レディー・ガガ with アリアナ・グランデ 「Rain On Me」



<最優秀コラボレーション賞/BEST COLLABORATION>

レディー・ガガ with アリアナ・グランデ 「Rain On Me」



※トリコン・アワードは、 3つ以上の分野で活躍する非常に優れたアーティストに贈られる賞。

レディー・ガガ



<最優秀MTV PUSH新人アーティスト賞/PUSH BEST NEW ARTIST>

ドージャ・キャット



<最優秀ポップ・ビデオ賞/BEST POP>

BTS 「On」



<最優秀R&B・ビデオ賞/BEST R&B>

ザ・ウィークエンド 「Blinding Lights」



<最優秀ヒップホップ・ビデオ賞/BEST HIP HOP>

ミーガン・ザ・スタリオン 「Savage」



<最優秀オルタナティブ・ビデオ賞/BEST ALTERNATIVE>

マシン・ガン・ケリー 「Bloody Valentine」



<最優秀ロック・ビデオ賞/BEST ROCK>

コールドプレイ 「Orphans」



<最優秀ラテン・ビデオ賞/BEST LATIN>

マルマ ft. J. バルヴィン 「Qué Pena」



<ビデオ・フォー・グッド賞/VIDEO FOR GOOD>

H.E.R. 「I Cant Breathe」



<最優秀自宅制作ミュージックビデオ賞/BEST MUSIC VIDEO FROM HOME>

アリアナ・グランデ & ジャスティン・ビーバー 「Stuck with U」



<最優秀自宅隔離パフォーマンス賞/BEST QUARANTINE PERFORMANCE>

CNCO 「MTV Unplugged At Home」



<最優秀K-POP・ビデオ賞/BEST K-POP>

BTS 「On」



<最優秀サマーソング賞/SONG OF SUMMER>

BLACKPINK 「How You Like That」



<エブリディ・ヒーローズ:最前線の医療従事者たち/EVERYDAY HEROES: FRONTLINE MEDICAL WORKERS, Brought to you by EXTRA(R) Gum>

Dr. Elvis Francois and Dr. William Robinson – Imagine

Dr. Nate Wood – Lean On Me

Jefferson University Hospitals Swab Squad – Level Up

Jason Tik Tok Doc Campbell

Lori Marie Key – Amazing Grace *ノミネート者全員



<最優秀監督賞/BEST DIRECTION>

テイラー・スウィフト 「The Man」



<最優秀撮影賞/BEST CINEMATOGRAPHY>

レディー・ガガ with アリアナ・グランデ 「Rain On Me」



<最優秀アートディレクション賞/BEST ART DIRECTION>

マイリー・サイラス 「Mothers Daughter」



<最優秀視覚効果賞/BEST VISUAL EFFECTS>

デュア・リパ 「Physical」



<最優秀振付賞/BEST CHOREOGRAPHY>

BTS 「On」



<最優秀編集賞/BEST EDITING>

マイリー・サイラス 「Mothers Daughter」