『マイルス・デイヴィス　クールの誕生』監督が語る、「帝王」の人間像とBLMとの繋がり

ドキュメンタリー映画『マイルス・デイヴィス クールの誕生』が2020年9月4日(金)より全国劇場にて順次公開される。米ローリングストーン誌も「ジャズ界のレジェンドの波乱万丈な個人史と、形勢を一変させた彼の音楽の革新性が、2時間に見事にまとめあげられている」と賛辞を寄せた本作はどのように作られたのか。この映画を通じて再発見されるマイルスの素顔と歴史的功績とは。スタンリー・ネルソン監督がエピソードの数々を明かしてくれた。







『マイルス・デイヴィス クールの誕生』では、レアなアーカイヴ映像・音源・写真に加え、アーティストや家族・友人など、マイルスと密接に関わった人々との対話を通じて、トランペットの影に隠された奇才の素顔に迫る。





―あなたとマイルス・デイヴィスの音楽との出会いを教えてください。



ネルソン:両親共に大のジャズ・ファンだったので、家の中にマイルスのレコードがあって、子供の頃から彼の音楽には触れてきた。大学進学で家を出る時、父親のコレクションから『カインド・オブ・ブルー』を無断で持って行ったんだよ。そんなだったから、物心ついた頃から、マイルスの音楽を聴いてきたと言えるね。



―あなたはこれまで数々のドキュメンタリー映画を監督されてきましたが、マイルス・デイヴィスを題材にしようと思ったきっかけはなんでしょうか?



ネルソン:音楽、その中でもジャズ・ファンとしては、ジャズを題材にした映画を撮りたい、とずっと思っていた。マイルスの映画を作ろうと思い始めたのは15年前くらいだったと思う。アメリカのTV番組「American Masters」と組み、マイルス・デイヴィス・エステートに打診したところ、彼らはやることに同意してくれた。ところが数年ほどプロジェクトが頓挫してしまい、3年前にまた再始動してようやく完成したんだ。





スタンリー・ネルソン監督。代表作にブラックパンサー党の物語を追ったエミー賞受賞作『The Black Panthers: Vanguard of the Revolution』、人種隔離バスへの抵抗運動の歴史を描いた『Freedom Riders』、アメリカの黒人大学の歴史に迫った『Tell Them We Are Rising』など。



―音楽の映画を撮りたいとずっと思っていたとおっしゃいましたが、その中でもなぜマイルスだったのでしょう?



ネルソン:私のようなジャズ・ファンからすれば、マイルスみたいな存在は他にいないし、彼以上の存在もいない。もちろん、ジョン・コルトレーン、デューク・エリントン、ルイ・アームストロングなど、マイルスと肩を並べられる人たちはいるかもしれないがね。でもマイルスのすごいのは、キャラクターとしてとても魅力的だったことだ。彼にはプラスαの部分がすごくあるんだ。音楽だけでもすごいのに、音楽を超えた何かがある。そこがすごいのだと思う。ストーリーとしてすごい、と。映画を作り始めて気づいたんだ。これは単にマイルスのストーリーというだけではなく、20世紀後半におけるアフリカ系アメリカ人のストーリーなんだ、とね。



―作品中では、マイルスはヒーローとしてだけでなく、ドラッグや妻へのDVなどマイルスの人間の弱さも描かれています。この作品を通してあなたが描きたかった人間マイルス像とは? オーディエンスにどうマイルスを感じてもらいたかったのですか?



ネルソン:「こういうマイルスを感じて欲しい」という、特定のマイルス像があったわけではないんだ。そうではなく、とても複雑なキャラクターとしての彼の姿を描きたかった。その結果、生まれた音楽もとても複雑だったと。それがまさにマイルスだったわけで、そういうストーリーを語りたかった。そのあとは、観る人それぞれの受け止め方だと思う。映画を観終えてどう感じるか……それは観客次第だ。こういう人間マイルスを描きたかった、ということはないけど、ひとつ思ったのは、あれほど複雑な音楽を作るには、あれくらい複雑な人間じゃなきゃダメなのかな、ということだ。



『マイルス・デイヴィス クールの誕生』制作秘話



―作品の制作期間はどのくらいでしたか?



ネルソン:2年くらいかな。そのうち半分の1年間は編集室にこもっていた。これは映画の編集期間としてはとても長い方だと思う。週に40〜60時間、それを56週間ぶっ通しでやった。もともと私はドキュメンタリー映画は編集室の中でこそ生まれると信じているので、編集には時間をたっぷりかける。だから最初からそれは予定していたことだ。映画が完成してから「ここをこうすれば良かった」とか「こう変えたかった」と思うのではなく、作れる限り最高の作品を作りたかったんだ。だってこれはマイルス・デイヴィスの映画だよ。映画を作れることだけでも光栄だったが、私個人としても、ちゃんと正しい仕事をすることが重要だったんだ。



―作品中にはマニアも初めて目にするような貴重なプライベート映像や写真が数多く出てきます。権利処理も大変だったでしょうね。



ネルソン:そう、大変だったしお金もかかった。でも私としてはある限りの映像や写真にすべて目を通し、その中からベストなものを編集したかった。どうやってお金を捻出するかは、作り終えてから考えようと思った。製作会社から何度も言われたのは、「(作品の中で使用する曲は)20曲に絞り込んで、その中でどうにかしてくれないか?」ということだった。でも私は、それは無理だと言った。「それを決めるのは音楽だ。我々はそれに従うだけだ」と。マイルスの音楽を出来る限り反映させたかったんだ。最終的に62曲を使用したよ。私はストーリーを語りたかったんだ。単に『ビッチェズ・ブリュー』から1曲選び、『カインド・オブ・ブルー』から1曲選び、それに合わせて映画を作っていく、というのではなくて、伝えたいストーリーに合わせて映画を作る。音楽はそのストーリーを語るのに欠かせないものだったからね。





『クールの誕生』(1949-50年)、『カインド・オブ・ブルー』(1959年)、『ビッチェズ・ブリュー』(1969年)と、10年おきにジャズの歴史を更新する決定的名盤を生み出したマイルスは、ビバップからクール・ジャズ、ハード・バップ、モード・ジャズ、フュージョン、ロック、ヒップホップに至るまで、あらゆる音楽の革新者となった。



―制作でもっとも苦労した点はなんでしたか?



ネルソン:マイルスのセリフかな。俳優のカール・ランブリーにマイルスの言葉をマイルスの口調で語ってもらったわけだが、非常に重要な役だった。マイルスとして自らのストーリーのナレーションをするわけだからね。それがこの映画のユニークな部分だと思うし、成功した理由でもあると思う。



でもそうなる前には、実は別の計画だった。最初に話をしたのはマイルスの自伝の共著者であるクインシー・トループだった。あの自伝はクインシーがテープレコーダーを回し、マイルスと何時間を喋ったものを本にしたものだ。42本ものテープがあり、それぞれが1時間以上あった。そのテープを入手し、半年くらいはそこからマイルスのセリフを作ろうとした。実際に彼が喋っているわけだからね。しかし、そもそもそういう風に使用される目的で録音されたテープではなかったので、録音状態がひどかった。バックでラジオやテレビが流れていたり、ドアベルが鳴ってハンバーガーの配達が届き、むしゃむしゃ食べ始めたり(笑)。それでもマイルス本人の声だから、これをなんとかできないものかと努力したんだ。テープのノイズやバックの音を除去してくれる所を探し、3カ所違う所に出した。でも帰ってきたものはどれも使える代物じゃなかった。それで結局諦め、言葉はマイルスの自伝やインタビューから採用するが、カール・ランブリーにマイルスを演じてもらうことに決めた。マイルスの声にそっくりで、本当にいい仕事をしてくれたよ。



―本当にマイルスそっくりでした。インタビューで答えるミュージシャンたちも、決まってマイルスの声を真似て喋っていましたね。



ネルソン:そうなんだ、おかしかったよ。インタビューを始めて、マイルスの話になると皆決まって、あのダミ声で喋り出すんだ。それで途中からは、「マイルスの話の時は口調も真似てくれ」ってお願いするようにしたんだ。逆にマイルスの声で喋らないと変な感じがしてしまって……それくらい、マイルスのダミ声は特徴的だったからね。映画を観れば、なぜあの声になったかも分かる。あの声もマイルスの一部だったわけさ。



―ジミー・コブ、ジミー・ヒース、ウォレス・ルーニー、フランシス・テイラーと、あなたがインタビューした後に亡くなってしまった登場人物が4名もいますね。



ネルソン:4人に会えて、話をしてもらえたことは本当に良かったと思う。その時は4人とも、とても元気そうだった。フランシスは驚くほどの素晴らしい女性だったね。もしこれから映画を観る人がいたら、ぜひフランシスに注目してほしい。 とっても楽しい人でね、正直に包み隠さず、いろんな話をしてくれた。フランシスだけじゃなく全員が素晴らしかったよ。でも人は死んでいく。ウォレスは新型コロナウイルスが原因で命を落とした。そうやって人は亡くなっていくんだ。そんな中でこうやって必要な人たちを集め、彼らにそのストーリーを語ってもらえたことを誇りに思う。彼らの前に座り、話を聞けたことはなんて光栄なことだったのか。ジミー・コブの『カインド・オブ・ブルー』での演奏を私は何度聴いたことか。それこそ何千回と聴いている。ジミー・ヒースもウォレスも、フランシスも。私にとって彼らをインタビューできたことは光栄だったが、同時に重責も感じていた。彼らに見合った正しい評価をすることの責任をね。彼らのストーリーを語ることはとても大切さを考えると、重荷に思えることもあったよ。



マイルスのストーリーと今日のBLMとの繋がり



―作品中には、マイルスが経験した黒人差別の問題も描かれています。あなたはこれまでもそういった問題を取り上げた作品を作られてきたわけですが、マイルスのストーリーと今日のBLMとの繋がり、という点で意見をお願いします。



ネルソン:今はとても大きな時期にいると思う。マイルスのストーリーの中で一番悲しく、重要だったのはジャズクラブの前で白人警官に殴打された事件の時、マイルスが成功の絶頂期にいたということだ。ジャズ・アルバムとして最大のセールスをあげた『カインド・オブ・ブルー』が出た直後で、アルバムは各レビューでも大絶賛だった。そのマイルスが一服しようと出たクラブの外、自分の名前の看板も出ているのに、そこで殴打されたわけだ。それが何をマイルスに物語っていたか。それはアメリカに生きている限り、100%黒人への人種差別から逃れることは出来ない、という事実だ。それはそこに存在する。どれほど成功し、名声を得ようとも、それを乗り越えることはできない。その問題は常に”自分を抑え付けるもの”としてそこにあるというのが現実だ。



あの事件はマイルスに生涯ずっと影響を及ぼした。白人警官に殴られたことだけでなく、アメリカの現状という意味でだ。マイルスが育った家庭は裕福だった。しかし南部のイースト・セントルイスでだ。そこから想像できるであろう、すべてのことは差別の的になってきた。そして仕事ではトップに立った。フェラーリを乗り回し、美女と付き合い、様々な称賛を浴びた。でもその警官にとっては意味がないことんだ。「だからなんだ?」と。言いがかりをつけ、殴りつけた。アメリカではその警官にそうする権利があるということなんだ。



―だからパリをとても愛した、と描かれていましたね。



ネルソン:そう、マイルスだけじゃない。多くのアフリカ系アメリカ人のミュージシャン、アーティストがヨーロッパや日本、つまりアメリカ以外を訪れると、その違いを実感する。もちろんある種の人種差別は存在するだろうけど。アメリカで感じる、常に頭の上を押し付けられているようなものとは明らかに違う。





Courtesy of Eagle Rock Entertainment



―日本のマイルス・ファンへのメッセージをお願いします。



ネルソン:ぜひ映画館に観に行っていただきたい。これまでとは違うユニークな作品になったと自分でも誇りに思える1本だ。試写会のあと、マイルスの遺族である息子(エリン・デイヴィス)と甥(ヴィンス・ウィルバーン)が私のところに来て、「マイルスが観れていたら、とても喜んだだろう」と言ってくれた。私にとっては、それ以上の誉め言葉はなかった。マイルスを喜ばせられたなんてね。驚きもたくさんあると思う。映画を作ってきて40年だが、持てるすべてを注ぎ込んで製作した作品だ。



本当なら、私も日本に行って、映画の封切りに立ち合いたかった。それだけが残念だ。日本は行ったことがないので、とても楽しみにしていたんだ。映画の封切りを祝い、観客の皆さんと一緒に観ることができたら、この映画にとってこれまでで一番のハイライトになるはずだった。でも今はこういう状況なのでどうすることもできない。ただ、日本のマイルス・ファンが楽しんでくれることを願っているよ。観た感想もぜひ聞かせてほしいね。



※7月29日、Zoomにて取材。通訳:丸山京子







『マイルス・デイヴィス クールの誕生』

監督:スタンリー・ネルソン

出演:マイルス・デイヴィス、クインシー・ジョーンズ、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ロン・カーター、ジミー・コブ、マーカス・ミラー、マイク・スターン、カルロス・サンタナ、ジュリエット・グレコ etc.

配給:EASTWORLD ENTERTAINMENT 協力:トリプルアップ

日本語字幕:落合寿和 2019年/米/115分

2020年9月4日(金)、アップリンク渋谷・吉祥寺ほか全国順次ロードショー

日本公式サイト:https://www.universal-music.co.jp/miles-davis-movie/