新ドラマ『荒ぶる季節の乙女どもよ。』本編&前日譚がTSUTAYAプレミアムで独占配信

MBS/TBSドラマイズム枠で放送開始のドラマ『荒ぶる季節の乙女どもよ。』が2020年9月8日より、TSUTAYAプレミアムにて放送終了後より独占配信されることが決定した。



本作は、『別冊少年マガジン』にて連載されていた岡田麿里、絵本奈央の大ヒット漫画『荒ぶる季節の乙女どもよ。』のドラマ化。また、ドラマ本編の前日譚にあたるオリジナルエピソード『荒ぶる季節の男どもよ。』（典元泉編、山岸知明編）も、10月27日（火）深夜よりTSUTAYAプレミアムで独占配信される。こちらは、映画監督・宇津野達哉が監督を務める。



「典元泉編」では、井上瑞稀（HiHi Jets ／ジャニーズ Jr.）が自身初の主演を務める。泉のクラスメイトの中村瑛太役には、2019年アニメ映画『天気の子』で主人公・森嶋帆高の声を務め注目されている若手俳優、醍醐虎汰朗。泉に恋する浅田恵美役には吉田凜音、瑛太が恋心を抱く竹山裕子役には北澤舞悠と、次世代を担う若手俳優たちが集結。



一方、「山岸知明編」は、主演古川雄輝が初となる先生役にチャレンジ。彼が高校時代密かに憧れていた高校の同級生・前原岬を演じるのは、映画『透子のセカイ』フランス・ニース国際映画祭 最優秀外国映画主演女優賞を受賞した吉本実憂、本編でも登場する山岸の同僚で国語教師の富多笑美役は、綾乃彩が演じる。本編では描かれなかった”性”と”恋”に振り回される彼らの物語が描かれる予定だ。





＜作品情報＞



ドラマイズム『荒ぶる季節の乙女どもよ。』



放送開始日：2020年9月8日（火）

MBS 毎週火曜24時59分～ TBS毎週火曜25時28分～

2020年9月8日（火）TBS放送終了後よりTSUTAYAプレミアムにて独占配信開始！

※他社見逃し配信を除く

※状況により配信日時が変更になる場合がございます

TSUTAYA特設ページ：http://tsutaya.jp/araoto_t_pr/



出演：山田杏奈 玉城ティナ 横田真悠 畑芽育 田中珠里

井上瑞稀（HiHi Jets／ジャニーズ Jr.） 前田旺志郎 田川隼嗣

鶴見辰吾 古川雄輝

監督：酒井麻衣 （『ぴぷる～AIと結婚生活はじめました～』『恋のツキ』）

井樫彩（『真っ赤な星』『溶ける』）、水波圭太

脚本：岡田麿里 （『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』）

主題歌：三阪咲『友よ恋よ』（Bloom Slope Records）

エンディングテーマ：ザ・コインロッカーズ『仮病』(WARNER MUSIC JAPAN)

制作プロダクション：Ｃ＆Ｉエンタテインメント

製作：カルチュア・エンタテインメント、MBS



TSUTAYAプレミアム

オリジナルエピソード『荒ぶる季節の男どもよ。』



配信開始日：2020年10月27日（火）深夜独占配信

話数：「典元泉 編」・「山岸知明 編」の全2話

出演者：

「典元泉 編」

井上瑞稀（HiHi Jets ／ジャニーズ Jr.）

醍醐虎汰朗 吉田凜音 北澤舞悠

畑芽育 山田杏奈

「山岸知明 編」

古川雄輝

田中珠里 吉田凜音 北澤舞悠

綾乃彩 ／ 吉本実憂

監督：宇津野達哉 （『遠い光』）

脚本：

「典元泉 編」和場明子、宇津野達哉

「山岸知明 編」岡田麿里 （『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』）、宇津野達哉

音楽：横山克

主題歌：三阪咲『友よ恋よ』（Bloom Slope Records）

エンディングテーマ：ザ・コインロッカーズ 『仮病』（WARNER MUSIC JAPAN）

制作プロダクション：Ｃ＆Ｉエンタテインメント

製作：カルチュア・エンタテインメント、MBS



ドラマ公式サイト：https://www.mbs.jp/araoto_drama/

Ⓒ岡田麿里・絵本奈央、講談社／2020ドラマ荒乙製作委員会・MBS



