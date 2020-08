アニメソングの大型ライブイベント「Animelo Summer Live(アニサマ)」のオンラインライブ「アニサマナイト」が8月30日、動画サービス「ニコニコ生放送」で生配信され、声優で歌手の三森すずこさんが登場した。三森さんはテレビアニメ「ベルサイユのばら」オープニングテーマ「薔薇(ばら)は美しく散る」をカバーし、視聴者から「やばい!」「格好いい」「最高」などと歓喜の声が上がった。

三森さんは、「アニサマナイト」出演を「本当にうれしい!」と語り、視聴者からのコメントを見て「みんなの心の声が聞こえるよ」と笑顔を見せた。特撮ドラマ「ウルトラマンR/B」のエンディングテーマ「夢飛行」、テレビアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のエンディングテーマ「Fly Me to the Star」も披露した。

「アニサマナイト」は、Billboard Live YOKOHAMA(横浜市中区)のライブの模様を生配信した。鈴木愛奈さん、オーイシマサヨシさん、鈴木雅之さん、鈴木愛理さん、早見沙織さん、森口博子さん、TRUEさんさんも出演。「アニサマ」は今年8月開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2021年8月27~29日にさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で繰り越し開催される。