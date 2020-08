明治安田生命J3リーグ第12節が各地で行われた。

2位のガイナーレ鳥取は、ホームにAC長野パルセイロを迎えた。前半は互いにスコアレスで折り返すと、74分にアウェイの長野が先制に成功。鳥取はその5分後に同点に追いつくも、両者勝ち越し点を奪うには至らず。1ー1の引き分けに終わった。

鳥取と同立で2位のロアッソ熊本は、アウェイでアスルクラロ沼津と対戦した。26分に先制し1点リードでハーフタイムを迎えると、後半にも2点を記録し0ー3で勝利。前節に続き白星を挙げた熊本は、鳥取を突き放し単独で2位に浮上している。

なお今節、カターレ富山vsヴァンラーレ八戸とFC岐阜vsブラウブリッツ秋田の2試合は、雷雨の影響で中止となった。Jリーグによるとそれぞれの代替日は、決定次第発表されるという。

第12節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

岩手 0ー1 今治

藤枝 1ー0 鹿児島

C大阪U23 1ー2 福島

鳥取 1ー1 長野

富山 (中止) 八戸

沼津 0ー3 熊本

讃岐 1ー1 YS横浜

G大阪U23 3ー0 相模原

岐阜 (中止) 秋田

■順位表

1位 秋田(勝ち点29/得失点差+16) ※1試合未消化

2位 熊本(勝ち点26/得失点差+11)

3位 鳥取(勝ち点24/得失点差+8)

4位 藤枝(勝ち点20/得失点差+3)

5位 長野(勝ち点19/得失点差+7)

6位 今治(勝ち点19/得失点差+3)

7位 富山(勝ち点18/得失点差+9) ※1試合未消化

8位 相模原(勝ち点18/得失点差−3)

9位 鹿児島(勝ち点17/得失点差+2)

10位 岐阜(勝ち点15/得失点差+3) ※2試合未消化

11位 沼津(勝ち点13/得失点差−6)

12位 福島(勝ち点12/得失点差−2) ※1試合未消化

13位 八戸(勝ち点12/得失点差−4) ※1試合未消化

14位 G大阪U23(勝ち点12/得失点差−6)

15位 YSCC横浜(勝ち点11/得失点差−7)

16位 岩手(勝ち点11/得失点差−13)

17位 讃岐(勝ち点7/得失点差−9)

18位 C大阪U23(勝ち点6/得失点差−12)

■次節の対戦カード ※いずれも9月2日(水)に開催

14:00 八戸 vs C大阪U23

15:00 福島 vs G大阪U23

15:00 今治 vs 長野

18:00 秋田 vs 沼津

19:00 相模原 vs 讃岐

19:00 富山 vs 熊本

19:00 岐阜 vs YS横浜

19:00 鳥取 vs 藤枝

19:00 鹿児島 vs 岩手