沼津に勝利した熊本が単独2位に浮上した

　明治安田生命J3リーグ第12節が各地で行われた。

　2位のガイナーレ鳥取は、ホームにAC長野パルセイロを迎えた。前半は互いにスコアレスで折り返すと、74分にアウェイの長野が先制に成功。鳥取はその5分後に同点に追いつくも、両者勝ち越し点を奪うには至らず。1ー1の引き分けに終わった。

　鳥取と同立で2位のロアッソ熊本は、アウェイでアスルクラロ沼津と対戦した。26分に先制し1点リードでハーフタイムを迎えると、後半にも2点を記録し0ー3で勝利。前節に続き白星を挙げた熊本は、鳥取を突き放し単独で2位に浮上している。

　なお今節、カターレ富山vsヴァンラーレ八戸とFC岐阜vsブラウブリッツ秋田の2試合は、雷雨の影響で中止となった。Jリーグによるとそれぞれの代替日は、決定次第発表されるという。

　第12節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果
岩手　0ー1　今治
藤枝　1ー0　鹿児島
C大阪U23　1ー2　福島
鳥取　1ー1　長野
富山　（中止）　八戸
沼津　0ー3　熊本
讃岐　1ー1　YS横浜
G大阪U23　3ー0　相模原
岐阜　（中止）　秋田

■順位表
1位　秋田（勝ち点29／得失点差+16）　※1試合未消化
2位　熊本（勝ち点26／得失点差+11）
3位　鳥取（勝ち点24／得失点差+8）
4位　藤枝（勝ち点20／得失点差+3）
5位　長野（勝ち点19／得失点差+7）
6位　今治（勝ち点19／得失点差+3）
7位　富山（勝ち点18／得失点差+9）　※1試合未消化
8位　相模原（勝ち点18／得失点差−3）
9位　鹿児島（勝ち点17／得失点差+2）
10位　岐阜（勝ち点15／得失点差+3）　※2試合未消化
11位　沼津（勝ち点13／得失点差−6）
12位　福島（勝ち点12／得失点差−2）　※1試合未消化
13位　八戸（勝ち点12／得失点差−4）　※1試合未消化
14位　G大阪U23（勝ち点12／得失点差−6）
15位　YSCC横浜（勝ち点11／得失点差−7）
16位　岩手（勝ち点11／得失点差−13）
17位　讃岐（勝ち点7／得失点差−9）
18位　C大阪U23（勝ち点6／得失点差−12）

■次節の対戦カード　※いずれも9月2日(水)に開催
14:00　八戸　vs　C大阪U23
15:00　福島　vs　G大阪U23
15:00　今治　vs　長野
18:00　秋田　vs　沼津
19:00　相模原　vs　讃岐
19:00　富山　vs　熊本
19:00　岐阜　vs　YS横浜
19:00　鳥取　vs　藤枝
19:00　鹿児島　vs　岩手