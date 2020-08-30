明治安田生命J3リーグ第12節が各地で行われた。
2位のガイナーレ鳥取は、ホームにAC長野パルセイロを迎えた。前半は互いにスコアレスで折り返すと、74分にアウェイの長野が先制に成功。鳥取はその5分後に同点に追いつくも、両者勝ち越し点を奪うには至らず。1ー1の引き分けに終わった。
鳥取と同立で2位のロアッソ熊本は、アウェイでアスルクラロ沼津と対戦した。26分に先制し1点リードでハーフタイムを迎えると、後半にも2点を記録し0ー3で勝利。前節に続き白星を挙げた熊本は、鳥取を突き放し単独で2位に浮上している。
なお今節、カターレ富山vsヴァンラーレ八戸とFC岐阜vsブラウブリッツ秋田の2試合は、雷雨の影響で中止となった。Jリーグによるとそれぞれの代替日は、決定次第発表されるという。
第12節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。
■試合結果
岩手 0ー1 今治
藤枝 1ー0 鹿児島
C大阪U23 1ー2 福島
鳥取 1ー1 長野
富山 （中止） 八戸
沼津 0ー3 熊本
讃岐 1ー1 YS横浜
G大阪U23 3ー0 相模原
岐阜 （中止） 秋田
■順位表
1位 秋田（勝ち点29／得失点差+16） ※1試合未消化
2位 熊本（勝ち点26／得失点差+11）
3位 鳥取（勝ち点24／得失点差+8）
4位 藤枝（勝ち点20／得失点差+3）
5位 長野（勝ち点19／得失点差+7）
6位 今治（勝ち点19／得失点差+3）
7位 富山（勝ち点18／得失点差+9） ※1試合未消化
8位 相模原（勝ち点18／得失点差−3）
9位 鹿児島（勝ち点17／得失点差+2）
10位 岐阜（勝ち点15／得失点差+3） ※2試合未消化
11位 沼津（勝ち点13／得失点差−6）
12位 福島（勝ち点12／得失点差−2） ※1試合未消化
13位 八戸（勝ち点12／得失点差−4） ※1試合未消化
14位 G大阪U23（勝ち点12／得失点差−6）
15位 YSCC横浜（勝ち点11／得失点差−7）
16位 岩手（勝ち点11／得失点差−13）
17位 讃岐（勝ち点7／得失点差−9）
18位 C大阪U23（勝ち点6／得失点差−12）
■次節の対戦カード ※いずれも9月2日(水)に開催
14:00 八戸 vs C大阪U23
15:00 福島 vs G大阪U23
15:00 今治 vs 長野
18:00 秋田 vs 沼津
19:00 相模原 vs 讃岐
19:00 富山 vs 熊本
19:00 岐阜 vs YS横浜
19:00 鳥取 vs 藤枝
19:00 鹿児島 vs 岩手