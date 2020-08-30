明治安田生命J2リーグ第15節が各地で行われた。
首位を走るV・ファーレン長崎は、ホームに大宮アルディージャを迎えての一戦。前半はスコアレスで折り返すも、後半立ち上がりに先制点を記録しリードを奪う。63分には大宮のDF河面旺成がレッドカードを受けたことも追い風となり、長崎が1ー0で勝利を収めた。これで長崎はリーグ戦3連勝を飾っている。
2位のギラヴァンツ北九州は、ジェフユナイテッド千葉と対戦。17分に先制を許すも、28分から39分までの11分間で3得点を記録し一気に逆転。後半に1失点を喫するも、結局3ー2で勝利を収めた。これで北九州はリーグ戦9連勝となり、首位・長崎を勝ち点差1で追走している。
FC琉球とモンテディオ山形の一戦は、前半にアウェイの山形が2点のリードを奪う展開。迎えた後半、琉球が1点を返すも、さらに2点を追加した山形が1ー4で白星を収めた。勝利した山形は2連勝、一方敗れた琉球は2連敗となっている。
第15節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。
■試合結果
東京V 2ー0 京都
松本 1ー3 徳島
水戸 0ー0 愛媛
長崎 1ー0 大宮
琉球 1ー4 山形
山口 1ー3 金沢
福岡 0ー1 新潟
北九州 3ー2 千葉
甲府 0ー1 栃木
群馬 2ー2 磐田
町田 2ー0 岡山
■順位表
1位 長崎（勝ち点35／得失点差+11）
2位 北九州（勝ち点34／得失点差+15）
3位 徳島（勝ち点30／得失点差+14）
4位 新潟（勝ち点25／得失点差+5）
5位 磐田（勝ち点23／得失点差+7）
6位 東京V（勝ち点23／得失点差+6）
7位 栃木（勝ち点22／得失点差0）
7位 甲府（勝ち点22／得失点差0）
9位 山形（勝ち点21／得失点差+3）
10位 京都（勝ち点21／得失点差+1）
11位 町田（勝ち点20／得失点差0）
11位 金沢（勝ち点20／得失点差0）
13位 大宮（勝ち点20／得失点差-1） ※1試合未消化
14位 千葉（勝ち点19／得失点差+3）
15位 福岡（勝ち点18／得失点差−3） ※1試合未消化
16位 水戸（勝ち点17／得失点差−2）
17位 岡山（勝ち点16／得失点差−4）
18位 琉球（勝ち点14／得失点差-12）
19位 愛媛（勝ち点13／得失点差−4）
20位 松本（勝ち点13／得失点差−10）
21位 群馬（勝ち点13／得失点差−16）
22位 山口（勝ち点11／得失点差−13）
■次節の対戦カード ※いずれも9月2日(水)に開催
19:00 山形 vs 山口
19:00 栃木 vs 北九州
19:00 大宮 vs 京都
19:00 千葉 vs 福岡
19:00 甲府 vs 群馬
19:00 新潟 vs 長崎
19:00 金沢 vs 琉球
19:00 岡山 vs 松本
19:00 徳島 vs 水戸
19:00 愛媛 vs 町田
19:30 磐田 vs 東京V