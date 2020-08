竹内まりやのBlu-ray / DVD「souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~」が11月4日にリリースされる。

竹内にとってキャリア初の映像作品となる本作は、竹内のデビュー40周年を記念して、2018年11月に公開されたライブドキュメンタリー映画「souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~」を収めたもの。映画は竹内が2000年に開催した18年ぶりのライブ「souvenir」、2010年開催の「souvenir again」、2014年に33年ぶりの全国ツアーとして行われた「souvenir2014」からベストシーンをチョイスした作品となっている。Blu-ray / DVDには映画のほか、これまでに制作されたミュージックビデオをほぼ網羅して収録。さらに映画未公開のライブ映像や、近年のシティポップブームの火付け役となった話題曲「プラスティック・ラブ」のミュージックビデオの完全版も収められる。映像作品には竹内と山下達郎の最新スペシャル対談が掲載されたブックレットが付属する。また初回プレス分のみ特典として“マジックカード”が封入されるとのことで、その詳細は未定となっている。

YouTubeでは映像作品のトレイラー映像が公開されている。

竹内まりや「souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~(Special Edition)」収録内容

DISC 1

映画「souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~」を収録

01. アンフィシアターの夜

02. 家に帰ろう(マイ・スイート・ホーム)

03. Forever Friends

04. マージービートで唄わせて

05. 五線紙

06. 静かな伝説(レジェンド)

07. 元気を出して

08. カムフラージュ

09. ウイスキーが、お好きでしょ

10. 人生の扉

11. プラスティック・ラブ

12. 駅

13. リンダ

14. 不思議なピーチパイ

15. SEPTEMBER

16. J-Boy

17. Let It Be Me

18. いのちの歌

DISC 2

・映画未公開のライブ映像を収録

・ミュージックビデオ版「Expressions」(これまで制作したミュージックビデオをほぼすべて収録)

・「プラスティック・ラブ」ミュージックビデオ完全版