荒牧慶彦ほか新キャスト登場の舞台『ヒプノシスマイク』track.3 千秋楽のライビュが決定！

2020年10月11日(日)にTOKYO DOME CITY HALL(東京都)にて上演される『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.3-千秋楽の模様を、全国各地の映画館でライブビューイングすることが決定した。



2017年9月より始動した、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク』は、通称「ヒプマイ」。日本のヒップホップシーンを牽引するラッパーやトラックメーカーがクリエイターとして参加した本格的な楽曲、その楽曲を歌い上げる個性的なキャラクター達は、いま若者を中心に爆発的な支持を得ており、原作CDの他にコミカライズ、アプリゲーム化、舞台化、そしてアニメ化など、様々なメディアミックス展開を広げている。



そんな本作の舞台化第3弾となる今回は、オオサカ・ディビジョン ”どついたれ本舗” とナゴヤ・ディビジョン ”Bad Ass Temple” を中心としたストーリーが描かれる。

チケットは、オフィシャルモバイル会員先行&プレリクエスト(抽選)が8月27日(木)より開始しており、先着順の一般発売は10月3日(土)18:00からとなる。料金は全席指定の4200円で、詳細は『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stageの公式サイトやSNSにて掲載されている。



新キャストで彩る大注目の『ヒプステ』track.3千秋楽を、迫力ある映画館の大スクリーンで楽しもう!



(C)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会