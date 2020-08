9月12日(土)放送の日本テレビ系音楽特番「THE MUSIC DAY」の出演アーティスト、企画内容の一部が発表された。

「THE MUSIC DAY」の放送は今年で8年目。今回はV6、嵐、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Princeといったジャニーズ事務所所属アーティストのほか、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、LiSA、[Alexandros]、乃木坂46、いきものがかりの出演が明らかになった。

また番組内では昨年「THE MUSIC DAY」に初出演した矢沢永吉のヒット曲「時間よ止まれ」に隠されたエピソードを、矢沢本人へのインタビューをもとにドラマ化して放送。さらにデビュー20周年を迎えた嵐の軌跡を、日本テレビに眠る秘蔵映像と共に振り返る。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY」

2020年9月12日(土)14:55~22:54

<出演者>

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / LiSA / [Alexandros] / 乃木坂46 / いきものがかり / V6 / 嵐 / NEWS / 関ジャニ∞ / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / Kis-My-Ft2 / Sexy Zone / ジャニーズWEST / King & Prince / and more

総合司会:櫻井翔(嵐)

司会:羽鳥慎一 / 水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

NEXTゲート司会:バカリズム / 滝菜月(日本テレビアナウンサー)