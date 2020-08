アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の8月17~23日の1位は、ゲームやアニメなどが人気の「アイドルマスター(アイマス)」シリーズ発のシングル「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA! Sing the Prologue♪」でした。

◇先週の結果

首位を獲得した「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA! Sing the Prologue♪」は、ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ(デレマス)」で配信されたミニアニメ「シンデレラガールズ劇場Extra Stage」のエンディングテーマ集。表題曲「Sing the Prologue♪」のほか、各エピソードのメインキャラクターが歌うソロ曲など4曲のエンディングテーマを収録しています。各キャラクターの初となるオリジナルソロ曲も収録されたファンも注目の一枚です。

続く2位には、アニメやゲームなどが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」に登場するガールズバンド「RAISE A SUILEN」の初となるアルバム「ERA」がランクイン。「RAISE A SUILEN」は、アニメファン以外の幅広い層の支持を集めているバンドで、初アルバムはスタイリッシュでテクニカルなバンドの魅力が発揮された内容となっています。

3位にはゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)」からの最新シングル「THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 06」、4位にはアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」のユニット「Saint Snow」の単独では初となるシングル「Dazzling White Town」が登場。

5位には声優の楠木ともりさんのソロメジャーデビューEP「ハミダシモノ」、6位には音楽ユニット「fripSide」の最新シングル「dual existence」がランクイン。「ハミダシモノ」は、テレビアニメ「魔王学院の不適合者 ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~」のエンディングテーマ、「dual existence」は、テレビアニメ「とある科学の超電磁砲T」のオープニングテーマとなっています。

ほかにも、特撮ドラマ「ウルトラマン」シリーズのライブイベント「ウルトラマンフェスティバル」の楽曲を収録した「ウルトラマンフェスティバル LIVE STAGE SONG COLLECTION 2009-2019」が8位、音楽ユニット「GRANRODEO」の15周年を記念したトリビュートアルバム「GRANRODEO Tribute Album “RODEO FREAK”」が9位に。「GRANRODEO Tribute Album “RODEO FREAK”」は、歌手の西川貴教さんやアイドルグループ「でんぱ組.inc」、バンド「シド」などが参加した豪華な内容に仕上がっています。

◇今週の動向

声優育成スマホゲーム「CUE!」の声優陣によるユニット「AiRBLUE」の両A面シングル「Colorful/カレイドスコープ」、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(ミリシタ)」のCDシリーズ最新作「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 10 Glow Map」、テレビアニメ「アイドリッシュセブン」の第2期「アイドリッシュセブン Second BEAT!」のオープニングテーマ「DiSCOVER THE FUTURE」、エンディングテーマ「ミライノーツを奏でて」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト、敬称略)

1位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA! Sing the Prologue♪」 Various Artists シングル

2位 「ERA」 RAISE A SUILEN アルバム

3位 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 06」 ストレイライト シングル

4位 「Dazzling White Town」 Saint Snow シングル

5位 「ハミダシモノ」 楠木ともり シングル

6位 「dual existence」 fripSide シングル

7位 「Fantastic Departure!」 Aqours シングル

8位 「ウルトラマンフェスティバル LIVE STAGE SONG COLLECTION 2009-2019」 Various Artists アルバム

9位 「GRANRODEO Tribute Album “RODEO FREAK”」 Various Artists アルバム

10位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 10 ほほえみDiary」 高森藍子(CV:金子有希)、道明寺歌鈴(CV:新田ひより) シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。