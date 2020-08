NOCTURNAL BLOODLUST・尋「兄弟3人でずっと筋トレをしていました」お父さんが渡した豪快なプレゼントとは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。8月22日(土)の放送では、3人組バンド・NOCTURNAL BLOODLUST から尋さん(Vo)が登場! 筋トレを始めたきっかけについてお伺いしました。逹瑯:筋トレをやって何年ぐらい?尋:もう……15年以上ですね。逹瑯:そのときって全然もうガリッガリなの?尋:ガリガリです。逹瑯:ハハハハ(笑)。尋:全然ガリガリですよ、中2ぐらい。逹瑯:なんのタイミングで始めたの?尋:ある日、親父がベンチプレスを買ってきたんですよ。逹瑯:ある日、親父が突然ベンチプレス買ってくることなんてないよ(笑)!尋:ほんまにそうですね(笑)。うちは3兄弟なんですけど“なんだこれ?”って思っていたら、親父が「おいお前ら、鍛えろ」って言うんですよ(笑)。逹瑯:最初に“鍛えろ”って渡された器具がベンチプレスっておかしいよね(笑)。尋:(笑)。全然なんの疑問も持たずに、気付いたらバーベルを持っていました。兄弟3人でずっと筋トレをしてましたよ。逹瑯:取り合いだ。じゃあ3兄弟全員ムキムキなの?尋:そのときはけっこうムキムキだったんですけど、まぁ年が経って……兄貴はもうやってないですけど。逹瑯:そのベンチプレスはどこに行ったの?尋:もう捨てましたね。逹瑯:何ゴミで捨てるの? あれって。尋:あれはたぶん……粗大ゴミ(笑)?逹瑯:持っていってくれるのかなぁ(笑)? あれ、町の粗大ゴミで出ているのって見たことないよね(笑)。尋:見たことないです(笑)。みんな、普通は誰かにあげるんですよ。俺も今住んでいる家に、昔ベンチプレスがあったんですけど。逹瑯:いや、ベンチプレスが回ってくることなんかないよ。昔のエロビデオじゃないんだから(笑)。「あいつの家からベンチプレス貰ってくるわ~」ってないからね(笑)。尋:「ちょっと余ってない?」みたいなね(笑)。逹瑯:余ってないからね、普通は家にないから(笑)。◎8月29日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、GRANRODEOからKISHOWさん(Vo)、e-ZUKAさん(Gt)をお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack