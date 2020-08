三井不動産、ショッピングモール連動EC「＆mall」のショールーミングストア開設 10月中旬までの期間限定で

三井不動産は8月27日、東京・渋谷の宮下公園と一体となった商業施設「RAYARD MIYASHITA PARK(レイヤード ミヤシタパーク)」に、三井ショッピングパークと連動したECモール「Mitsui Shopping Park &mall(&mall=アンドモール)」のショールーミング型ポップアップストア「&mall THE STORE」を期間限定で開設した。



「&mall THE STORE」は、「Our New Life Style」をテーマに「&mall」に出店する複数ブランドの中からおすすめ商品を選りすぐったショールーミング型ポップアップショップ。商品を試着したり、手に取って確かめたりでき、気に入った商品は QR コードを読み取ることで「&mall」から購入できる。出店ショップは、「ABC-MART」「Manhattan Portage」「BIRKENSTOCK」「NERGY」「B:MING by BEAMS」「PORT OF ALL」「GEORGE’S」「ROPE’PICNIC」「HUNTER」「UNITED ARROWS green label relaxing」「LeSportsac」「ViS」「LOVELESS」。





「&mall THE STORE」店内の様子



商業施設「RAYARD MIYASHITA PARK」は、三井不動産が渋谷区とのPPP (パブリックプライベートパートナシップ=民間連携事業の総称)事業として、渋谷区立宮下公園やホテルが一体となった施設として開設した。「&mall THE STORE」は、「RAYARD MIYASHITA PARK」1階のイベントスペースである「&BASE(アンドベース)」に設けている。「&BASE」には、「&mall」で購入した商品の受け取りや試着などができるサービスデスク 「&mall DESK」も設置した。





「&BASE」内に開設





「Mitsui Shopping Park &mall」

https://mitsui-shopping-park.com/ec/