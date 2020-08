コロナ禍で「VRお墓参り」も…若新雄純「守るためにこそ変える必要がある」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。8月13日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「VRを活用したお墓参り」について取り上げました。新型コロナウイルスの影響で都道府県をまたぐ移動の自粛が叫ばれるなか、全国の優良石材店で構成する「全国優良石材店の会」によるお墓参りの代行サービスが登場。帰省ができない人などに向けて、VR(仮想現実)を活用して自宅にいながらお墓参りを疑似体験できるという新たなサービスを提供しています。* * *福井県出身の若新は、“田舎の長男”として上京してからもお墓参りのために帰郷することが多いと言います。お墓参りについては、「亡くなったおばあちゃんがお墓のなかに入っているとは思わない。僕の思い出のなかに存在しているわけだから、おばあちゃんのことに思いを馳せることができれば、そこ(お墓)に行かなくてもできるはず」と自身の見解を示します。一方で、「“お墓”という文化を守っていきたいと思っている」とも。そのためには「どんどん新しいやり方をやればいい」と主張します。続けて「VRやデジタルを使ったお墓参りが、お墓参りとして正しいかどうかはわからないけど、僕は守っていったほうがいいからこそ、(やり方などを)変えたほうがいいと思う」と話します。そう主張する理由について、「絶対にお盆の時期に帰らなきゃいけないとか、絶対にこの時期にこうしなきゃいけないとか、墓石を定期的に掃除して……とか、自分で行かなければならない制限を加えると、守ることができなくなって、“守れないからやめよう”という人が増えてくる。“やり方を変えてはいけない”となると、むしろ、みんな“墓じまい”してしまうと思う」と説明。総じて“守り方”にこだわりすぎるあまり「結果的に守れなくて、やめることになってしまっている」と言います。日本の社会には、お墓参りのほかにも、長く引き継がれている伝統や大切なものが数多くあるものの「守るために変えずにいて、(むしろ)大変になっていることがいっぱいある」と指摘。だからこそ「守りたいもの、守るべきものを長く続けていくためにも、いろいろとやり方を変えればいい」とあらためて強調します。コロナ禍とあって「お墓参りの仕方もいろいろあっていいと思う」とお墓参り代行サービスにも肯定的な姿勢を示しつつ、「それこそが大切なものを守ることにつながるのでは。守るためにこそ変える必要があるということが社会にもっと広がるといいなと思う」と声を大にします。そんな若新の意見について、リスナーからは「手段にこだわりすぎるが故に、目的が達成できなくなる。以前の上司によく言われ、今日の若新さんの話に通ずるものを感じました」といったメッセージなど、共感の声が寄せられました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、角田陽一郎(月曜)、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286