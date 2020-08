必ず当たるHappyくじ『サンリオ ハロウィン』が9/5からスタート！

サンリオのオリジナルハロウィングッズが必ず当たる「Happyくじ」が、2020年9月5日(土)からファミリーマート、ローソン、GEO等にて数量限定で発売する。



Happyくじだけのハロウィンコスチュームを着たキャラクターたちのグッズは、全部で30種類。

今回、サンリオのくじでは初めてフィギュアが10種類ラインナップしているほか、お揃いの魔法使いコスチュームを着たぬいぐるみチャーム(全7種)や、お菓子のパッケージをモチーフとしたフラットポーチ(全4種)、ハロウィンのお菓子モチーフのミニチャームが付いた2連のアクリルチャーム(全8種)なども登場。どの等級の賞が当たっても嬉しい、Happyくじオリジナル商品となっている。



また、各店舗で最後の1枚のくじをひくとその場でもらえるラスト賞には、2020年度サンリオキャラクター大賞1位の「シナモロール」のフード付きブランケットがラインナップ! 収納するとダイカットクッション風になる可愛いケース付きなのも嬉しいアイテムとなっている。



Happyくじ『サンリオ ハロウィン』は、いずれも数量限定生産のため、各店でなくなり次第終了となる。この機会をお見逃しなく。



