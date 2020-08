港区の「20％以上」が実は緑地!?「開発で新しく作られる緑も…」港区長が掲げる“未来”を見据えた新しい街づくり

中西哲生と横山ルリカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park」のコーナー「TOKYO LOCAL GOOD with トヨタモビリティ東京」では、毎月、東京の1つの「区」や「市」にフォーカスし、その街にゆかりのある人に“街の魅力”を伺っています。8月に特集するのは「港区」。本記事では、8月7日(金)、14日(金)と2週にわたってご出演いただいた、港区長・武井雅昭(たけい・まさあき)さんのインタビューを紹介します。武井区長は、1953年1月1日生まれの67歳。2004年に港区長に就任し、2020年6月におこなわれた港区長選挙で5度目の当選を果たしました。首長として長らく港区を支え続けている武井区長。港区の“いい感じのスポット”を尋ねると、「芝公園にある芝丸山古墳。長さ100m以上で、都内でも最大級の前方後円墳です。貝塚もたくさんあり、昔からの歴史をどこの地域でも感じることができます。落語の『芝浜』の舞台も港区ですし、西郷隆盛と勝海舟が会談をした薩摩屋敷(薩摩藩三田藩邸跡)も田町駅の近くにありますし、忠臣蔵の舞台もたくさんあります」と話します。そんな歴史を感じさせる一面を持ち合わせながらも、現在は「非常に近代的な街並みになっていますけど、いつも新しいものを取り入れながら発展していく。そして新しい技術・需要を支えていくような進取の気質にあふれた街ではないかと思います。柔軟に斬新な発想や技術で時代をリードしていく。そうした街であり続けるところがいいところ」と胸を張ります。その言葉通り、虎ノ門・麻布台エリアに日本一高い超高層ビルの建設など、大規模な再開発も進めています。そんななか、港区民の暮らしを守るために力を入れているのは“緑被率”(ある区域に占める緑地の割合のこと)。「港区の20%以上が緑で覆われています。これは23区のなかでも上位。昔からの神社やお寺、大名屋敷だったところが公園になったり、大きな緑地になったり、開発によって失われるのではなく、新しくつくられている緑もあります」と武井区長。現在、港区ではかなり厳しい緑化の基準を設けているだけに「開発事業者さんにもご理解いただいて、みなさんが、よりよい環境づくりに努めていただいているおかげだと思っています」と感謝の言葉も。また、それぞれの街においても「小さな緑を大切にしている」と武井区長。「大通りからではわかりにくいのですが、少し入っていただくと大抵が住宅地です。そうしたところにも、住んでいる方が工夫している緑があちこちにあります。そういうものが全体にいきわたっていて、とても心が和む環境になっていると思います」と自信をのぞかせます。次に、港区のおすすめスポットとして武井区長が挙げたのは、港区立郷土歴史館の複合施設「ゆかしの杜」と、港区指定有形文化財を保存活用する施設「港区立伝統文化交流館」。白金台駅近くにある「ゆかしの杜」は、「外壁がレンガのタイルで覆われていて、1938年にできた建物。両翼を広げたようなどっしりとした構えで、前庭も広く、池もあります。包み込まれるような外観を活かしたまま耐震やバリアフリーを施して、港区の歴史と今を紹介する施設として活用しています」と解説。田町駅近くにある「港区立伝統文化交流館」は、都内に現存する唯一の木造見番建造物。老朽化のため長らく閉鎖されていましたが、2年におよぶ改修工事を経て、今年4月にリニューアルオープンしました。「“見番”とは、芸者さんの取り次ぎなどをする施設として設けられていた場所。“唐破風(からはふ)”という装飾が特徴です。お風呂屋さんの外観に似ているかもしれません。ここは芝浦の歴史を物語る貴重なもので、取り壊さずに活かした形で、みなさんに活用していただいています」と武井区長。また、現在の港区は「街の更新期にかかっている」と言います。「地域のみなさんが共同で新しい街づくりに取り組み、区内各所で新しい街づくりが進んでいます。街の景観も変わっていきますし、時代に応じて街の果たす機能も変わっていくものだと思います。街は人がつくるもの。これからもきっと、時代の要請に従って街は変わっていき、より便利になっていくでしょう。そのようななかでも、みなさんが支え合ってお互いを思いやり、この街に足を踏み入れると誰もが“ほっ”とするような雰囲気を持ち続ける街」と力強く語りました。毎週金曜にお届けしている「TOKYO LOCAL GOOD with トヨタモビリティ東京」。次回8月21日(金)の放送もどうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park放送日時:毎週金曜 15:00~16:55パーソナリティ:中西哲生、横山ルリカ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/teppan/「TOKYO LOCAL GOOD」サイト:TOKYO LOCAL GOOD with トヨタモビリティ東京