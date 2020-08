Zoomであつまれ！トーベヤンソン・ニューヨーク　森敬太、唐木元、スカート・澤部渡、西村ツチカらが緊急雑談！

トーべヤンソン・ニューヨーク(TJNY)のギタリスト、アートディレクター/グラフィックデザイナー森敬太による連載「リアリティ・バイツ」第7回は、リモートでTJNYのメンバーたちが本連載初の全員集合! 激動の時代に不要不急の余談を繰り広げる!(2020年6月19日、オンラインにて収録)



座談会参加者:森敬太(ギター担当、グラフィックデザイナー)/オノマトペ大臣(ラップ担当、サラリーマン/ラッパー)/西村ツチカ(ギター担当、漫画家)/澤部渡(ドラム担当、ミュージシャン)/唐木元(ピアノ担当、ミュージシャン)/玉木大地(キーボード担当、プログラマー)/金子朝一(ボーカル/ホイッスル担当、漫画家)/mochilon(ベース担当、ミュージシャン)



※この記事は2020年7月28日に発売されたRolling Stone Japan vol.11に掲載されたものです。



・もうだめだよ



森:ニューヨークは何時なんですか?



唐木:朝6時半だよ。もうだめだよ。



大臣:(笑)。申し訳ないですねー余談のために早朝から。



森:大臣のマイク、集音性能の低さすごいね。蚊の鳴くような声だよ。



大臣:え? 普段これで会議してますよ?



もち:忖度があったんでしょうね。



森:Zoomで打ち合わせすること増えてきたんだけど、まだ慣れないねー。年配の人と打ち合わせすると相当な高確率で音声が届かないんだよな。会議室に入ったら数人の老人が一斉に身振り手振りで「聞こえない聞こえない……」ってアピールしててさ。胸を掻きむしるように。地獄の扉を開けちゃったのかと思うよ。



玉木:あれ? 西村さん引っ越したんですか? その後ろの段ボール。



西村:これは1年前に引っ越してきた荷物がまだ積んであるんですよ。匂わせです。



森:引っ越しの匂わせ。



大臣:不思議な世界観ですね。



・洛外 Lives Matter



森:皆さんどうなんですか? 自粛期間どうお過ごしですか?



唐木:地獄だよ。



一同:(笑)。



唐木:この中には俺以外の感染者いないの?



森:本場からの問いかけは重量感が違うな。



玉木:唐木さんのところはもう周り人歩いてるんですか?



唐木:もうね、みんな気が緩みまくってる。街中盆踊りみたいだよ。



森:緩んだとしてもそのテンションまでいきます?



唐木:この1週間は花火ブームだね。そこら中で撃ち合ってんの。打ち上げ花火を水平に構えて。



森:それはそれで盆踊りではないですよ。



もち:近代国家とは思えないですね。



唐木:京都の不良とやってること同じだよ。



森:出た東夷。



西村:興味ありますねその偏見。



唐木:若い時京都でヤンキーが花火撃ち合ってるの見てカルチャーショック受けたの。「こうやる人がいるのかー」って。



森:僕京都出身ですけどそんなの見たことないよ!



唐木:ほんとだって。向島ってとこ。



森:宇治じゃん。京都市内の人に言ったら京都じゃないって言われるよ。



唐木:うわ! ものすごいレイシズム感じた!



森:いまだに京都市内と市外で見えない壁がありますからね。僕の実家なんて鬼が住んでる山ですよ洛中のお公家さんから見たら。討伐の対象。



もち:洛外 Lives Matterですね。



森:ほんとだよ。洛外の人の命もそれなりに大事だよ。





・そういう店だよ



(澤部登場)



澤部:遅れてすいません。あれ西村さん引っ越したんですか?



金子:(笑)。



森:髭男のレーベルメイトが来たぞ。



澤部:そうなんですよ。担当のA&Rがレーベルを立ち上げて。スカートと髭男が所属してるんです。



大臣:なんていうレーベル? ひげスカート?



森:そういう店だよその名前は。



澤部:IRORIっていう名前です。



金子:それはそれで店感ありますね。炉端居酒屋いろり。



森:澤部くんは自粛生活どう?



澤部:ライブできない以外あんまり変わんないんですけど、時間たっぷりあるし曲作ろうと思ったら、全く手が動かなくて。朝起きて、ゲームやって、ラジオ聞いて、飯作って、ゲームやったら、どういうわけか眠くなるんですよ。



一同:わかる、わかる。



澤部:そういう信じられない夢心地の時間が1カ月くらい続いて。



森:1日に1タスクしかこなせない体になるよね。今日集合ポスト見に行ったから寝るか……とかさ。テンポが良いアドベンチャーゲームの序盤みたいになっちゃう。



もち:僕はウイルスとか関係なくそういう時期が結構長くありましたけどね……。



・PayPalで



西村:唐木さんはもっとハードコアな生活ですよね?



唐木:何もかも変わってしまったよ。あと教会がしんどくなっちゃって行きたくないんだよ……。



森:日曜朝のアメリカン・ティーンみたいな事言いますね(笑)。



唐木:演奏してる教会でも死者が出たんだけど、よりによって特別信心深い奴が2人死んだんだよ。その葬式のあと、牧師のお説教がめちゃくちゃ苦しくて。だって普段から信心が強ければ良いことが起きるって言ってきたのに、整合性が取れないじゃん。最終的に「彼らはジーザスのもとに召されたのだから勝利したということだ」とか言い始めて。それでウッてなって。



西村:信者の人は、みんなそうだそうだってなるんですか?



唐木:一応口では、そうだそうだって盛り上がるんだけど、説教の最後に、牧師が現金は汚染されてるからお布施はPayPalで払えって言い出して(笑)。



一同:(笑)。



森:越えてくるねー。



金子:よく言えましたね。



唐木:さすがにみんなぐったりした顔してたよ(笑)。



森:変な空気になっちゃいますよねそりゃ。





・円楽らしいいやらしさ



森:暇だけどさ、テレビが面白いね。再放送が多くて。



澤部:お笑いの特番多いのうれしいですね。



森:この前TVチャンピオンの再放送やっててさ。最高だったよ。



金子:メンタル安定してますねー!



玉木:録画しました。



森:テレビつけたら「飢えるジャンヌ・ダルク」こと赤阪さんが6mの細巻きに猛然と食らいついてて。クラっとしたよ。狂った獣かと思ったら赤阪さんだった。



大臣:ボーリング場のレーンの端から端まで細巻きを置いて、ライバルのおっさんと2人で食べる勝負ですね(笑)。



森:あと、赤阪さんが三河湾のタコと組み合って吸い付き合う映像ね(笑)。あれはさすがに今の基準だと放送禁止だと思ってたのに、流してくれるんだね。



大臣:細巻きのやつも、納豆巻きのエリアめちゃくちゃ見苦しかったですよ(笑)。



森:あと、旭川ラーメンの丼にずり落ちたメガネを拾い上げて汁まみれで平然とかけ直すシーンとか(笑)。



一同:(笑)。



澤部:見りゃよかったなー!



森:笑点が最近面白いの知ってる?



もち:リモート収録になってからですか?



森:そうそう。笑点メンバーってみんな結構な老人じゃん。だからか、家から中継だと気が緩みきってて。どう見ても深めに酔ったりしてるんだよ(笑)。大喜利もすごい自由で、小遊三の奥さんが出てきたりする(笑)。あとたい平が急にクラリネット吹いたり。今の方が全然面白いよ。



澤部:2週連続で救急車が通ったとかって話は聞きました。



一同:(笑)。



森:円楽の家がものすごい円楽っぽいいやらしさなの。ソファの映り込み方とかが計算してある感じしてイラッとするんだよなー。その点たい平の家はコピー機が普通に置いてあっていい感じだよ。



・泣く泣くですよ



玉木:大臣もよくテレビ見てますよね?



森:大臣、午後の時間帯はどの派閥?



大臣:……バイキング派ですね。



澤部:えー!



大臣:泣く泣くですよ! もうほんと泣く泣くバイキング。



森:なにその状況? 家族を人質に取られたの?



大臣:奥歯をぐっと噛み締めながら。



森:テレビ消せばいいのに!



澤部:奥さんがバイキング見てるとかそういうことですか。



大臣:奥さんと一緒に泣く泣くですよ。



唐木:耐え難きを耐え……。



森:耐え難いよね、バイキング。あんなにevilなものなかなかないよ。



唐木:evilじゃないワイドショーあるの?



森:ヒルナンデスは比較的気が安らぎます。



大臣:でも、パンに塗るものの話をしすぎなんですよヒルナンデスは。



一同:(笑)。



大臣:これ塗ったらうまいとかあれを仕上げに少し足すとか、それはそれで見てられないなって思って。



澤部:一番考えなくていいのはヒルナンデスなんだけどなー。



森:かといって、首都圏ネットワークとか見るのも違う感じするしね。やっぱヒルナンデスに行き着くよな。温度の低い消去法で。



澤部:すごいわかる。



大臣:だけど、ヒルナンデス見てると、ナンちゃんがスーパー3助にそっくりすぎて集中できないんですよ。



一同:(笑)。



大臣:どんどん似てきてるなって。



澤部:似てきてるってなに(笑)。ナンちゃんが?



大臣:確実にナンちゃんが寄せていってる。



森:大きな力が働いて、バイキングかミヤネ屋、どっちかを毎日最初から最後まで見ないと頭が破裂するとしたらどっちを選ぶ?



澤部:ミヤネ屋も相当邪悪だからなー。



もち:ミヤネ屋より邪悪な番組あるんですか?



森:甲乙つけがたいよね。東西悪魔横綱血塗れ背比べだよ。





・うんちタオルを使うから



森:みんな元気でやってるってわかったんで、2020年上半期のニュース振りかえりやってみましょうか。



もち:舛添要一のうんちタオルのニュースしか覚えてないな……。



森:どうやったら脳がその状態になるの?



西村:そもそもなんですか。うんちタオルって。



もち:3月くらいのトイレットペーパーがめちゃめちゃ売り切れてた時期に、舛添要一が「僕はトイレットペーパーがなくなっても困らない。うんちタオルを使うから」ってテレビで発言したんですよ。



一同:(笑)。



もち:出演者も視聴者も全員残らずドン引きするっていう一幕があったんです。



大臣:拭いた後のタオルももう一回洗って使うってこと?



金子:どういう教育を受けたらそんなことになるんでしょうね。



森:あずみの幼年期並の特殊教育だね。うんこ版あずみだよ。



金子:そういう特殊技能集団の一員としての舛添要一(笑)。



・「カイヤ 車」で検索



森:コロナが本格化する前の平和な時期にピックアップしたニュースだからほんとにどうでもいいやつばっかりなんだよな。皆さんどう思いますか? 「川崎麻世とカイヤの離婚裁判、30秒で閉廷」。



一同:(笑)。



玉木:軽く笑う以外に何かあります? 反応として。



金子:ないですよね。



森:お互いに相手の車に轢かれたって主張してるんだよ。凄みあるよね。カイヤが運転する車のボンネットに体が載ったって麻世が言ってて。で、カイヤの車ってどんなんだろう? どれくらい力があるのかなと思って調べたら、変な目撃情報がやたらとあるんだよ。「コインパーキングにカイヤの車が止まってた」とか「2台前をカイヤの車が走ってた」とかさ(笑)。面妖だなと思って上がってる画像見てみたら、日産のマーチに、耳なし芳一みたいにびっしりCaiyaCaiyaCaiya……って書いてあるんだよ! 蛍光ピンクで! 度肝抜かれたよ。



玉木:ほんとだ(笑)。「カイヤ 車」でググると出てきますね(笑)。



もち:奇病の症例写真みたいになってる。



森:流れとしていいのが、この車、カイヤがハッスルに参戦したときにハンマーで破壊されたんだって。



一同:(笑)。



金子:この状況下で誰も興味がないニュースを掘るの業が深いですねー。



森:他にもいろいろメモしてあるんだけど飛ばすね。「ふなっしーロングインタビュー」とか「亀田史郎三日間で孫二人」、「松山千春の新曲」とか。



大臣:驚くほど食指が動かないラインナップですね。



森:ドクター中松、ASKA、猪木等のコロナに関する勢いある発言もあるんだけどね。そういういわゆるアザーサイドのご意見番たちが気を吐く程に顕在化されるのが、内田裕也の不在なんだよね。裕也さんならなんて言ったかなってつい考えちゃうよ。



澤部:確かに! なんて言うかな~。



森:「内田裕也がロックダウンつうのもなんかニューミュージックみたいで……」。言うよね。



金子:変に完成度高いですね。



森:常日頃から考えてるからね。





・卑劣極まりないじゃん



森:ゲッターズ飯田の徹頭徹尾何も言ってないコラムあったよね(笑)。「気分で生きるな、気持ちで生きろ」っていう(笑)。すごかったよ情報量4バイトのコラム。俺、ゲッターズ飯田にはさ、抑えきれない感情を持ってて。あいつはとんでもない卑怯者だよ。



大臣:ゲッターズ飯田に対してそんなに怒る人珍しくないですか?。



森:ゲッターズ飯田がね、偉人の姓名判断をするっていうコラムをやってるんだよ。



もち:(笑)。後出しだ!



森:もう企画が卑劣極まりないじゃん。



大臣:答えが見えてる(笑)。



森:「画数を見ると徳川家康は忍耐強い」とか言ってて。なんて汚いやつだと。



西村:(笑)。



森:怒り心頭だよ。「織田信長の人生は波乱万丈です」とかってさ。そりゃそうだろうよ!



一同:(笑)。



大臣:キレてますねー。俺だけは許さんぞ!って



森:たとえ、お天道様が許しても、俺だけは絶対許さんよ。地の果てまで追いかけてやる。



大臣:ゲッター吊るしの森。



森:強い気持ちだよ、こればっかりは。



唐木:大体仮面つけてる人間が卑怯じゃないわけないじゃん!



金子:暴論(笑)。



森:まぁね。仮面つけてて信用できるやついねえな。



澤部:トランプマン?



森:トランプマンも卑怯じゃん、手品とかするし。手品は卑怯だと思ってるところあるから俺。



金子:また暴論(笑)。



・ほぼじょんがら



もち:まだ誰も「100日後に死ぬワニ」の話してないですね。



澤部:TBSラジオ聴いているとCM流れるんですよ。



もち:代理店のパワーかな……。



森:ウッドストックフェスから訴えられたことで有名なあの電通。



澤部:えー! そうなんだ!



森:書いてあったよ、ローリングストーンのWEBに。ウッドストック50周年フェスから電通が訴えられたって。



玉木:ほんとだ。「フェスを破壊した非道極まりない妨害」。



大臣:何したんですかその言われようは(笑)。



森:物言いが共産国家だよね(笑)。



もち:ワニの作者、誹謗中傷に対して法的処置を進めてるらしいですよ。黙ってると思ったら粛々とアンチに対する訴訟を進めてたっていう策士ぶり。



玉木:いい話だなー。



澤部:本当にいいね! もうやだよ、誹謗中傷は。



森:澤部くんはエゴサーチ大好きじゃん。そういうの見つけちゃうことあるの?



澤部:正直あんまりないんですけどね。箱根駅伝CMソングの「駆ける」を出したときに、MONKEY MAJIKの曲に似てるってちょっと言われてたくらいです。



森:MONKEY MAJIKってあの2人組?



澤部:いや4人組です。



森:あれ? 兄弟2人組で三味線弾くんじゃなかったっけ?



澤部:それは吉田兄弟ですよ!!



一同:(笑)。



西村:何もかも間違えすぎ! 滅茶苦茶ですよ!



大臣:そんな間違え方ないでしょう(笑)。



澤部:吉田兄弟の曲に似てるって(笑)。



金子:ほぼほぼじょんがらでしょそれ(笑)。



澤部:僕が受けた誹謗中傷で一番きついなと思ったのは、エゴサしてたら「下北沢の喫茶店にスカートの澤部がいたんだけど、ずっとものすごい挙動不審で、あいつは絶対薬物中毒に違いない」って書かれてたやつですね。



一同:(笑)。



森:酒もタバコもしないのにね。普通に喫茶店にいただけでその言われよう(笑)。





・澤部さん



森:この前デザイン褒められたりしてないかなーと思って承認欲求抱えて検索しまくってたら見つけたんだけど、5chにスカートスレあるんだね。



澤部:あのスレ過疎すぎません?



森:なんか案外、品が良いんだよね。



澤部:他のバンドのスレとか、誰と誰が付き合ってるとかそんな話ばっかりなのにスカートスレはそんな話一切ない(笑)。



一同:(笑)。



森:スカートのスレはさ、「乳首が浮いてる」とか「痩せてた頃の音源はどれ?」、とかさ。どういう視点だよ(笑)。



もち:このスレ、5chなのに、「澤部さん」って敬称がついてるのがすごい。こんなの初めて見ましたよ。



一同:(笑)。



森:西村ツチカスレはないの?



西村:昔あったけど、とっくに落ちましたね。悲しい話です。



・記憶にない



森:この前も唐木元ド派手に燃えてましたね。今年の上半期の記憶に残る炎上は? どの炎が一番熱かったですか?



唐木:一個も覚えてないんだよ。



森:やばすぎるでしょ、何にも覚えてないって。ダメージだけが残ってる(笑)。



唐木:防御反応で、脳が強制忘却してるんじゃないかな。



大臣:自分のことですよ!



唐木:俺がやったの? 俺が!?って。



一同:(笑)。



澤部:俺が……殺した……?



西村:これが、私?



唐木:もうrootsy嫌われすぎだよ~。



森:YAZAWAかよ! なんだよ、そのアングル(笑)。



一同:(笑)。



TJNYのメンバーが初めて顔を合わせたのが9年と5カ月前。何がProプランだよと呟いてZoomを有料版にアップグレードしたのが6時間前。年末は集まれるといいねと手を振りミーティングルームを退席したのが3分前。イヤホンを取れば聴き慣れた静寂が片耳ずつ心を満たす。世界は思ったより頑丈で、相変わらず行き先は見えないが、いいかげんな奴らと口を揃えて笑う時間はそこにもあるだろう。深夜の万能感を真に受けてゲッターズ飯田のブログをのぞき、改行の多さにオーセンティックな舌打ちを一発半。Ive been told that youve been bold with Harry, Mark, and John. トーベヤンソン・ニューヨークアワード2020に乞うご期待。(森 敬太)



森 敬太

京都府生まれ、デザイナー/アートディレクター。コミック、CDなどの装丁を多数手がけながら、2011年から自主制作漫画レーベル「ジオラマブックス」を主宰、漫画誌「ユースカ」を発行。2017年、合同会社飛ぶ教室を設立する。Instagram : @m_o0_ri