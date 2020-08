『ツイステ』期間限定イベント開始！ 星送りの衣を着たデュースやイデアを仲間にしよう♪

アニプレックスは、ウォルト・ディズニー・ジャパン協力のもと制作の新作スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』にて、 2020年8月28日(金)より、期間限定イベント「星に願いを ~Dance and Wishes~」と「星に願いを 期間限定召喚」を開催する。



『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ウォルト・ディズニー・ジャパン協力のもと、アニプレックスにより企画・配信されたスマートフォンゲーム。漫画『黒執事』で知られる枢やなが原作・メインシナリオ、キャラクターデザインを務めていることでも話題になっているほか、ディズニー作品を彩る悪役たち ”ヴィランズ” の持つ、妖しくも美しい魅力にインスパイアされたキャラクターたちと学園生活を楽しめることでも話題になっている。



8月28日16:00より開催されているイベント「星に願いを ~Dance and Wishes~」は、ストーリーとリズミックを楽しめる期間限定イベント。デュース、トレイ、イデア、オルトの通常授業を受けた回数に応じて解放される「願いごとストーリー」で「願い星」を集め、集めた「願い星」の数に応じてイベントストーリーが解放される。イベント限定ストーリーを読み進めると、SR イデア[星送りの衣]とR トレイ[星送りの衣]が期間限定で参加する。



そして授業を受けることで集められる「星の砂」を使ってリズミックをプレイ。リズミックで「ホロスコープ」を集めて、限定衣装のSR イデア[星送りの衣]とR トレイ[星送りの衣]を正式参加させよう!



また、「星に願いを 期間限定召喚」も開催中。本召喚では、期間限定のSSR デュース[星送りの衣]とSR オルト[スターゲイズ・ギア]が登場する。



(C)Disney. Published by Aniplex