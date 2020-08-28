第5期WANDS初アルバム『BURN THE SECRET』詳細発表

昨年11月に復活を宣言し本格始動したWANDSが、10月28日に最新アルバム『BURN THE SECRET』をリリースする。



オリジナルアルバムとしては1999年のアルバム『AWAKE』以来丸21年振りとなる。今作には、アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマとしても人気の始動第一弾シングル『真っ赤なLip』やオリコン週間シングルランキングで初登場3位を記録した最新シングル『抱き寄せ 高まる 君の体温と共に』や新曲はもちろん、「世界中の誰よりきっと」など過去の名曲の第5期バージョンも収録。



また、初回限定盤には「真っ赤なLip」のMVのほか、今回新たに制作された「抱き寄せ 高まる 君の体温と共に」の新MV、「Secret Night 〜 Its My Treat 〜[WANDS 第5期ver.] 」MV（Short ver.）を収めた特典DVDが付属される他、通常盤には、封入のシリアルナンバーでMVのメイキング映像も視聴もできる。





＜リリース情報＞



WANDS

6thアルバム『BURN THE SECRET』



発売日：2020年10月28日（水）

初回限定盤 [CD+DVD] 3500円（税抜）

【特典DVD】MV：「真っ赤なLip」「抱き寄せ 高まる 君の体温と共に」「Secret Night 〜 Its My Treat 〜 [WANDS 第5期ver.]」Short ver.

通常盤 [CD] 2700円（税抜）

初回生産分のみの封入特典

「抱き寄せ 高まる 君の体温と共に」「Secret Night 〜 Its My Treat 〜 [WANDS 第5期ver.]」のMVメイキング映像が視聴できるSPECIAL MOVIE視聴用シリアルナンバー入り



＝収録曲＝

1. David Bowieのように 作詞：上原大史 / 作曲・編曲：柴崎浩

2. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に 作詞：上原大史 / 作曲・編曲：柴崎浩

BSテレ東土曜ドラマ9「サイレント・ヴォイス season2」主題歌

3. 賞味期限切れ I love you 作詞：上原大史 / 作曲・編曲：柴崎浩

4. Secret Night ～ Its My Treat ～ [WANDS 第5期ver.] 作詞：上杉昇 / 作曲：栗林誠一郎 / 編曲：柴崎浩

5. Burning Free 作詞：上原大史 / 作曲・編曲：柴崎浩

6. 真っ赤なLip 作詞：上原大史 / 作曲・編曲：大島こうすけ

読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ

7. 明日もし君が壊れても [WANDS 第5期ver.] 作詞：坂井泉水 / 作曲：大野愛果 / 編曲：柴崎浩

8. もっと強く抱きしめたなら [WANDS 第5期ver.] 作詞：魚住勉・上杉昇 / 作曲：多々納好夫 / 編曲：柴崎浩

9. 世界中の誰よりきっと [WANDS 第5期ver.] 作詞：上杉昇・中山美穂 / 作曲：織田哲郎 / 編曲：柴崎浩

10. アイリメンバー U 作詞・作曲：上原大史 / 編曲：柴崎浩



WANDS Official Website：https://wands-official.jp/



