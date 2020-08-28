第5期WANDS初アルバム『BURN THE SECRET』詳細発表

昨年11月に復活を宣言し本格始動したWANDSが、10月28日に最新アルバム『BURN THE SECRET』をリリースする。
オリジナルアルバムとしては1999年のアルバム『AWAKE』以来丸21年振りとなる。今作には、アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマとしても人気の始動第一弾シングル『真っ赤なLip』やオリコン週間シングルランキングで初登場3位を記録した最新シングル『抱き寄せ 高まる 君の体温と共に』や新曲はもちろん、「世界中の誰よりきっと」など過去の名曲の第5期バージョンも収録。
また、初回限定盤には「真っ赤なLip」のMVのほか、今回新たに制作された「抱き寄せ 高まる 君の体温と共に」の新MV、「Secret Night 〜 Its My Treat 〜[WANDS 第5期ver.] 」MV（Short ver.）を収めた特典DVDが付属される他、通常盤には、封入のシリアルナンバーでMVのメイキング映像も視聴もできる。
＜リリース情報＞
WANDS
6thアルバム『BURN THE SECRET』
発売日：2020年10月28日（水）
初回限定盤 [CD+DVD] 3500円（税抜）
【特典DVD】MV：「真っ赤なLip」「抱き寄せ 高まる 君の体温と共に」「Secret Night 〜 Its My Treat 〜 [WANDS 第5期ver.]」Short ver.
通常盤 [CD] 2700円（税抜）
初回生産分のみの封入特典
「抱き寄せ 高まる 君の体温と共に」「Secret Night 〜 Its My Treat 〜 [WANDS 第5期ver.]」のMVメイキング映像が視聴できるSPECIAL MOVIE視聴用シリアルナンバー入り
＝収録曲＝
1. David Bowieのように 作詞：上原大史 / 作曲・編曲：柴崎浩
2. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に 作詞：上原大史 / 作曲・編曲：柴崎浩
BSテレ東土曜ドラマ9「サイレント・ヴォイス season2」主題歌
3. 賞味期限切れ I love you 作詞：上原大史 / 作曲・編曲：柴崎浩
4. Secret Night ～ Its My Treat ～ [WANDS 第5期ver.] 作詞：上杉昇 / 作曲：栗林誠一郎 / 編曲：柴崎浩
5. Burning Free 作詞：上原大史 / 作曲・編曲：柴崎浩
6. 真っ赤なLip 作詞：上原大史 / 作曲・編曲：大島こうすけ
読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ
7. 明日もし君が壊れても [WANDS 第5期ver.] 作詞：坂井泉水 / 作曲：大野愛果 / 編曲：柴崎浩
8. もっと強く抱きしめたなら [WANDS 第5期ver.] 作詞：魚住勉・上杉昇 / 作曲：多々納好夫 / 編曲：柴崎浩
9. 世界中の誰よりきっと [WANDS 第5期ver.] 作詞：上杉昇・中山美穂 / 作曲：織田哲郎 / 編曲：柴崎浩
10. アイリメンバー U 作詞・作曲：上原大史 / 編曲：柴崎浩
WANDS Official Website：https://wands-official.jp/
昨年11月に復活を宣言し本格始動したWANDSが、10月28日に最新アルバム『BURN THE SECRET』をリリースする。