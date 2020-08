BEAT CRUSADERS、過去6作品のストリーミング配信開始

2020年8月28日に、日本のロックバンドBEAT CRUSADERSの一部作品のストリーミング配信がスタートされた。



BEAT CRUSADERSは、1997年に結成されたロックバンド。2010年9月に解散。彼らが1999年~2003年まで在籍していたレーベルLASTRUMが所有する作品のサブスク配信が解禁される。今回解禁されるのは、『HOWLING SYMPHONY OF』、『ALL YOU CAN EAT』、『HANDSOME ACADEMY』、『FORESIGHTS』、『SEXCITE!』、『BEST CRUSADERS』の6作品。各種サブスクサービスで配信開始となる。





<配信情報>



BEAT CRUSADERS



配信日:2020年8月28日(金)



=配信タイトル一覧=

『HOWLING SYMPHONY OF』

『ALL YOU CAN EAT』

『HANDSOME ACADEMY』

『FORESIGHTS』

『SEXCITE!』

『BEST CRUSADERS』