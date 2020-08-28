吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）さんのマンガが原作のアニメ「鬼滅の刃（きめつのやいば）」の特番「劇場版公開記念特番『鬼滅の刃』スペシャル」が、アニメ専門チャンネル「アニマックス」で10月3、10日に放送されることが分かった。声優の花江夏樹さん、鬼頭明里さん、下野紘さん、松岡禎丞さんのインタビューや、展示イベント「TVアニメ『鬼滅の刃』全集中展」の潜入リポート、最新グッズ情報などが放送される。10月3、10日の各日午後7時半～8時に放送。
アニマックスでは、特番の放送日に「鬼滅の刃」のテレビアニメを一挙放送する。10月3日午後1時から第1～13話、10日午後1時から第14～26話を放送。10月4日午後8時からは、舞台「鬼滅の刃」がテレビ初放送される。
「鬼滅の刃」は、家族を鬼に殺された竈門炭治郎（かまど・たんじろう）が、凶暴な鬼に変異した妹を元に戻し、家族を殺した鬼を討つために旅立つ……というストーリー。2016～20年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載された。テレビアニメが2019年4～9月に放送された。劇場版アニメ「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が10月16日に公開される。
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