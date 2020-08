女優・中村アンが、鍛え上げた肉体美＆トレーニング姿を披露するブランドムービーが公開【写真＆動画】

中村アンが出演する、スポーツ用品メーカー・アンダーアーマーのブランドムービー「THE ONLY WAY IS THROUGH. 前へー中村アン」が8月28日(金)に公開された。



4月よりアンダーアーマーのブランドアンバサダーを務めている中村アン。



初のブランドムービーとなる今作品では、トレーニングに挑戦し続ける姿勢と意志にフォーカス。常に変わり続ける環境の中でも揺るがず、自分らしくありのままにまっすぐに進む中村アンを通じ「一歩が踏み出せない」という女性たちを勇気づけ、スポーツに対する壁が少しずつなくなっていくことを目指している。



中村アンは「“挑戦し続ける”“前へ”というアンダーアーマーの姿勢にすごく共感しています。 STAY HOME期間中はずっと自宅にいて、普段見られる仕事をしている私は目標を見失いそうになる時もありましたが、自分自身と向き合う時間が増えたため、もっと自分の殻を破って、それを発信して驚かせたいという意欲が沸いてきました。 このブランドムービーを通じて、そんな私の想いを多くの女性に届けることができた ら嬉しいです」とコメントしている。