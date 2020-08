欅坂46・武元唯衣&松田里奈 新曲『誰鐘』は「聴いているだけで涙が出てしまう」

欅坂46の武元唯衣さんと松田里奈さんが、8月27日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。学校の思い出や新曲「誰がその鐘を鳴らすのか?」についてなど、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:お二人は欅坂46の二期生ということですが、武元唯衣ちゃんは滋賀県出身の18歳。高校を卒業したばかりですか?武元:はい。いま、大学1年生です。さかた校長:我が校の生徒(リスナー)と同世代ですね。そして松田里奈ちゃんは宮崎県出身で現在20歳、欅坂に入る前は銀行員として働いていたそうですね?松田:はい。もう2年くらい前の話にはなってしまいますけど(笑)。こもり教頭:ええっ! じゃあ、お札を数えたりできるんですか?!松田:できるんですけど、遅いです(笑)。さかた校長:それでも、俺たちに比べたら速いんだろうな(笑)。お二人は、どんな学生生活を送っていましたか?武元:中学のときは、生徒会長をやっていました。さかた校長:えっ!武元:でも生徒会長にしては自由にしすぎちゃって、先生に怒られたりしていました(笑)。さかた校長:破天荒な生徒会長だったんですね。里奈ちゃんは?松田:私も中学生のころ、生徒会副会長をやっていました。こもり教頭:すごい!さかた校長:欅坂46、5周年おめでとうございます。今日発表があったんですけど、10月7日に、ベストアルバムリリースもおめでとうございます!武元・松田:ありがとうございます!さかた校長:そして8月21日には、配信限定シングル「誰がその鐘を鳴らすのか?」もリリースされました。楽曲リリースは1年半ぶりで、欅坂46としてはラストシングルなのですね。武元:はい。いままでの欅坂46とは、ちょっと違う目線から書かれている曲で……私も聴いているだけで、なぜか涙が出てしまうんです。でも必ず最後には、前向きな気持ちになれるんですけど。この改名のタイミングで、欅坂46のラストにこの歌詞のある曲を歌うという意味を私はすごく感じています。これからも伝えていく力を忘れずに、活動していければいいなと思います。さかた校長:いままでの歴史の重みや、みんなの思いも重なっているでしょうしね。武元:そうですね。“勇気をもらう”とかだけじゃなくて、寄り添うような曲になれたらなと思います。松田:私たち二期生が初めて楽曲に参加した、最初で最初の楽曲になるのかなと思うんですけど……自分の声が入った曲というのがすごく嬉しくて自分にとっても特別な1曲だし、聴いてくださるみなさんにとっても特別な曲になっていたらいいなと思います。【『欅共和国2019』のBlu-rayを見ました! 過去の欅共和国とは異なり天候には恵まれなかったのですが、それを忘れさせるような圧巻のパフォーマンスに心を奪われました。夕方のパートは皆さんの可愛らしい表情で癒されましたが、だんだん辺りが暗くなるにつれ、「これが、欅の曲だ! 世界観だ!」というパフォーマンスに目が離せませんでした!(17歳女性)】武元:ありがとうございます! 8月12日にDVDとBlu-rayでリリースされました『欅共和国2019』についてのメッセージをいただきました。私たち二期生は、初めての『欅共和国』でしたね。松田:そうですね。楽しかったね。武元:これは、船……航海をテーマにしているので、皆さんも一員になった気持ちで楽しんでほしいなと思います。松田:ぜひ見てください。続いてのメッセージを紹介します。【欅坂が大好きでいつも応援しています! 「誰鐘」(配信限定のラストシングル「誰がその鐘を鳴らすのか?」)はとても惹き付けられるパフォーマンスで大好きな曲です。ドキュメンタリー映画もとても楽しみにしています。(15歳女性)】松田:ありがとうございます。延期となっていたドキュメンタリー映画『僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46』が、9月4日に公開されます。武元:私たち欅坂46の5年間が詰まった映画となっているので、劇場に足を運んで観ていただけると嬉しいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/