奥田民生のミュージックビデオ集「カンタンバーチャビレ」が、11月11日にリリースされる。

この作品には奥田が今年4月からYouTubeで公開してきた、“バーチャル背景命”をコンセプトとした動画シリーズを収録。レコーディングや撮影、動画編集もすべて奥田自身が行っている。今回のパッケージにはYouTubeで公開された動画に加えて「And I Love Car」「美しく燃える森」も追加収録。「美しく燃える森」ではゲストボーカルである自身も含め、奥田が1人10役を演じている。

収録曲は全15曲で、「リー!リー!リー!」「ツイストで目を覚せ -Twistin' in Suits '85-」は商品化に併せて新たに編集した新バージョンが収められる。曲間には奥田が語る制作エピソード映像も収録される。

また本作と同じ11月11日には、シングル「サテクハクション」のソノシートのリリースも決定した。こちらは通販サイト「ROCKET-EXPRESS」限定販売で、9月4日12:00より予約受付が行われる。

奥田民生「カンタンバーチャビレ」収録内容

・あいさつ

01.海へと

02.羊の歩み

03.なんでもっと

・解説(1)

04.俺のギター

05.ヘヘヘイ

06.股旅(ジョンと)

・解説(2)

07.ザギンデビュー

08.雨降りにチューイ中

09.SUNのSON

・解説(3)

10.快楽ギター

11.And I Love Car

12.リー!リー!リー!

・解説(4)

13.Paradise Has No Border

14.美しく燃える森

15.ツイストで目を覚せ -Twistin' in Suits '85-

・解説(5)