浜弓場双原作によるTVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」の追加キャストが発表された。小金乙（こがねおと）役を堀江由衣が演じる。

10月よりAT-X、TOKYO MXほかで放送される「おちこぼれフルーツタルト」は、芸能界の売れないおちこぼれアイドルたちで結成されたユニット・フルーツタルトの七転び八起きな日々を描いた作品。堀江演じる乙はキャットプロの社長代理であり、アメリカの大学を飛び級で卒業した19歳の少女だ。また追加キャストの発表に併せて、同作が10月12日よりひかりTVで地上波先行・単独最速配信され、16日よりdTVチャンネルで配信されることも明らかになった。

TVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」

放送情報

AT-X：2020年10月12日（月）より毎週月曜21:30～ ※リピート放送は毎週の水曜13:30～、金曜29:30～、日曜22:30～

TOKYO MX：2020年10月12日（月）より毎週月曜22:30～

KBS京都：2020年10月13日（火）より毎週火曜25:00～

サンテレビ：2020年10月12日（月）より毎週月曜23:30～

BS日テレ：2020年10月14日（水）より毎週水曜24:00～

配信情報

ひかりTV：2020年10月12日（月）より毎週月曜22:00～

dTVチャンネル：2020年10月16日（金）より毎週月曜23:00～

※その他サイトでも順次配信予定

スタッフ

原作：浜弓場双（まんがタイムきららキャラット／芳文社）

監督：川口敬一郎

シリーズ構成：川口敬一郎、高橋龍也

キャラクターデザイン：木野下澄江

音楽：高田龍一、MONACA

アニメーション制作：feel.

製作：おちこぼれフルーツタルト製作委員会

キャスト

桜衣乃：新田ひより

関野ロコ：久保田梨沙

貫井はゆ：白石晴香

前原仁菜：近藤玲奈

緑へも：守屋亨香

梶野穂歩：日笠陽子

本町利音：巽悠衣子

関野チコ：佐倉薫

中町ぬあ：篠原侑

中町るあ：田中貴子

東リリ：前田玲奈

小金乙：堀江由衣

※高橋龍也の高ははしご高が正式表記。

(c)浜弓場 双・芳文社／おちこぼれフルーツタルト製作委員会