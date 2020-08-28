浜弓場双原作によるTVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」の追加キャストが発表された。小金乙（こがねおと）役を堀江由衣が演じる。
10月よりAT-X、TOKYO MXほかで放送される「おちこぼれフルーツタルト」は、芸能界の売れないおちこぼれアイドルたちで結成されたユニット・フルーツタルトの七転び八起きな日々を描いた作品。堀江演じる乙はキャットプロの社長代理であり、アメリカの大学を飛び級で卒業した19歳の少女だ。また追加キャストの発表に併せて、同作が10月12日よりひかりTVで地上波先行・単独最速配信され、16日よりdTVチャンネルで配信されることも明らかになった。
TVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」
放送情報
AT-X：2020年10月12日（月）より毎週月曜21:30～ ※リピート放送は毎週の水曜13:30～、金曜29:30～、日曜22:30～
TOKYO MX：2020年10月12日（月）より毎週月曜22:30～
KBS京都：2020年10月13日（火）より毎週火曜25:00～
サンテレビ：2020年10月12日（月）より毎週月曜23:30～
BS日テレ：2020年10月14日（水）より毎週水曜24:00～
配信情報
ひかりTV：2020年10月12日（月）より毎週月曜22:00～
dTVチャンネル：2020年10月16日（金）より毎週月曜23:00～
※その他サイトでも順次配信予定
スタッフ
原作：浜弓場双（まんがタイムきららキャラット／芳文社）
監督：川口敬一郎
シリーズ構成：川口敬一郎、高橋龍也
キャラクターデザイン：木野下澄江
音楽：高田龍一、MONACA
アニメーション制作：feel.
製作：おちこぼれフルーツタルト製作委員会
キャスト
桜衣乃：新田ひより
関野ロコ：久保田梨沙
貫井はゆ：白石晴香
前原仁菜：近藤玲奈
緑へも：守屋亨香
梶野穂歩：日笠陽子
本町利音：巽悠衣子
関野チコ：佐倉薫
中町ぬあ：篠原侑
中町るあ：田中貴子
東リリ：前田玲奈
小金乙：堀江由衣
※高橋龍也の高ははしご高が正式表記。
(c)浜弓場 双・芳文社／おちこぼれフルーツタルト製作委員会