オンラインでも☆サンリオピューロランド「PURO HALLOWEEN PARTY」開催

サンリオが運営するサンリオピューロランドにて、2020年9月11日(金)~10月31日(土)の期間、秋のスペシャルイベント「PURO HALLOWEEN PARTY」が開催されることが発表された。



今回のイベントのテーマは「マスカレードパーティ」。

今年はピューロランド内で実施するイベントだけでなく、 お家でも楽しめるオンライン配信コンテンツも実施される。

ピューロランドでも、お家でも、仮装やおしゃれをしてピューロランドのハロウィンイベントを楽しんじゃおう!



ピューロランド内では、かわいい「パステル」とおしゃれな「ダーク」のマスカレードをイメージしたフードやグッズが登場。

一部グッズは、イベント初日に先駆け9月7日(月)より「Sanrio PurolandOnline Shop」でも発売される。

さらに、ピューロランドのハロウィン楽曲が流れ、ハロウィンをイメージした色とりどりの光の演出が楽しめる「ハロウィンイルミネーション『Trick Or Party!』」を上演。

他にも、毎年大人気のハロウィン限定フォトスポットや、「仮面舞踏会」をテーマにしたハロウィンコスチュームを着たキャラクターとのスペシャルグリーティング(有料)も実施される。



また、今年はピューロランド内だけでなく、お家でピューロランドのハロウィンを体験できるオンラインコンテンツも。

キャラクターと1対1でビデオ通話が楽しめる「ハロウィンtalkportオンライングリーティング(有料)」では、ハロウィン限定コスチュームを着たキャラクターが登場する。

さらに、2020年6月よりスタートした、たくさんのキャラクターたちが配信参加者のために列を成す「無限グリーティング(有料)」のハロウィンバージョンを配信することも決定。

そして、10月にはお家でキャラクターとハロウィンパーティが楽しめる、オンラインでのスペシャルイベント(有料)も開催予定となっている。



(C)2020 SANRIO CO., LTD.