諫山創原作によるTVアニメ「進撃の巨人」シリーズの全話が、GYAO!で9月4日より順次、無料配信される。
これはTVアニメ「『進撃の巨人』 The Final Season」が放送されることを記念した施策。「Season 1」全25話は9月4日より、「Season 2」全12話は10月25日より、「Season 3」全22話は11月14日より順次配信されていく。
TVアニメ「『進撃の巨人』 The Final Season」は、「Season 1」から「Season 3」までを手がけたWIT STUDIOからMAPPAに制作が引き継がれ、監督の林祐一郎を中心とした新スタッフ陣が制作することも発表されている。「The Final Season」のオンエアを前に、これまでの物語を辿ってみては。
TVアニメ「進撃の巨人」シリーズ 無料配信
配信：GYAO!
「『進撃の巨人』Season 1」全25話
期間：2020年9月3日（木）24:00～10月31日（土）23:59
※毎週火曜日・金曜日・日曜日に1話ずつ更新。
「『進撃の巨人』Season 2」全12話
期間：2020年10月24日（土）24:00～11月20日（金）23:59
※毎週火曜日・金曜日・土曜日・日曜日に1話ずつ更新。
「『進撃の巨人』Season 3」全22話
期間：2020年11月13日（金）24:00～12月11日（金）23:59
※毎日1話ずつ更新。
(c)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season 製作委員会