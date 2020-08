キャラごはんに便利♪　食べられるプーさん・おさかなチップ『キャラフル』

バンダイキャンディ事業部より、トッピングするだけで簡単に料理をかわいくアレンジできる乾燥キャラチップ『キャラフル』シリーズの新たなラインナップとして、「くまのプーさん」(PKG全3種130円/税込)が、2020年8月31日(月)より順次、全国量販店などのふりかけコーナーにて販売される。



本商品は、乾燥キャラチップで、原材料にたらのすり身やでんぷんを使用したトッピング用食材。新商品として幅広い年代に愛されるディズニーのキャラクター「くまのプーさん」がラインナップされた。



赤色をベースにした約12mm×12mmの丸い形をしたチップにプーさんの顔がデザインされており、いつものお弁当やお料理にトッピングするだけで可愛らしさと彩りがプラスされ、手軽にキャラ弁やキャラクター料理が作れちゃう!



カルシウム入りで、着色料は天然系由来の素材を使用しており、湯戻し不要でそのままでもおいしくいただける。

また、うす味なためスープやサラダ、お弁当など様々な料理に使用することが可能なので、トッピングするだけで見た目も可愛くて気分もあがるかも。

キャラ弁やキャラクター料理が簡単に ”時短” で作れるだけでなく、好き嫌いのあるお子様もごはんの時間を楽しめるよう ”食育” をサポートしてくれる便利食材、ぜひお試しあれ。



>>>メニューへの使用例などを見る



(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.