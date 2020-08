ザ・バンド、ボブ・ディランとのツアー未公開写真が解禁　『ラスト・ワルツ』日本最終上映も

映画『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』が、10月23日(金)より角川シネマ有楽町、渋谷WHITE CINE QUINTOほか全国順次公開される。それに伴い、ボブ・ディランとのツアー時の未公開画像が解禁。また、8月29日〜31日には『ラスト・ワルツ 公開40周年記念版』の日本最終上映も決定した。



本作は、1960年代後半から70年代にかけて活動した伝説のロック・グループ、ザ・バンドの軌跡を描いたドキュメンタリー。今も音楽界に大きな影響を与え、唯一無二のスタイルを持つバンドとして知られる彼らの誕生と栄光、そして解散までを貴重なインタビューやアーカイブ映像を通して振り返る。



今回解禁された8枚の写真は、前身の「リヴォン&ホークス」時代に、当時「フォークの貴公子」として大人気だったボブ・ディランとツアーした時に撮影されたもの。この時、これまでの演奏スタイルから、エレクトリック・ギターを使用した作品を発表し、ファンから不評を買っていたディランは、ツアーでも各地で激しいブーイングの嵐を受けることに。しかし、これを乗り越えたディランとザ・バンドの結びつきはその後も強く、ザ・バンドの実質的な解散コンサートとなった1976年の「ラスト・ワルツ」にもディランが出演するなど、友情を深めていった。





ボブ・ディランとロビー・ロバートソン (c)Robbie Documentary Productions Inc. 2019



ザ・バンド、ボブ・ディランとのツアー未公開写真(8点)





『ラスト・ワルツ』は8月29日~31日に日本最終上映が立川シネマシティで行われる予定。同上映では、シネマシティの映画用ではなくPA用の高性能サウンドシステムを駆使し、ベテラン音響家に依頼して「世界のロックファンがうらやむ圧倒的クオリティ」に音響調整されるという。







『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』

(原題「ONCE WERE BROTHERS:ROBBIE ROBERTSON AND THE BAND」)

2020年10月23日(金)より角川シネマ有楽町、渋谷WHITE CINE QUINTOほか全国順次公開

(c)Robbie Documentary Productions Inc. 2019

ホームページ:https://theband.ayapro.ne.jp/





『ラスト・ワルツ 公開40周年記念版』 【極上音響】日本最終上映

日時:2020年8月29日(土)、30日(日)、31日(月)

会場:立川シネマシティ

(c)2018 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.All Rights Reserved.

上映詳細:https://res.cinemacity.co.jp/TicketReserver/studio/movie/1401