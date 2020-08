THE BLUE HEARTSの結成35周年を記念し、バンドの過去の映像作品や関連映画が3カ月にわたってWOWOWで放送されることが決定した。

35周年を記念して10月21日にベストアルバム「ALL TIME MEMORIALS II」が発売されると共にシングルベスト「ALL TIME SINGLES ~SUPER PREMIUM BEST~」が再発されるTHE BLUE HEARTS。その前日の10月20日(火)には、2つのライブ映像を収めた番組「ザ・ブルーハーツライブ 1987.7.4 日比谷野外音楽堂 1988.2.12 日本武道館」、バンドの歴史をまとめた映像作品「ブルーハーツが聴こえない HISTORY OF THE BLUE HEARTS」、初期のプロモーション映像集「ブルーハーツのビデオ VIDEO CLIP 1987-1989+幻のビデオ復刻版」の3番組がWOWOWで放送される。

また11月には1991年6月12、13日に東京・NHKホールで行われたライブ映像を収めた「ザ・ブルーハーツ・ライブビデオ 全日本EAST WASTE TOUR'91」、1994年4月から6月にかけてのツアーに密着した「ザ・ブルーハーツの凸凹珍道中」、ドキュメンタリー芸術作品「ザ・ブルーハーツ ENDLESS DREAMS THE BLUE HEARTS MEET THE MUTOID with ANTI BODY」、後期のプロモーション映像集「ブルーハーツのビデオ2 VIDEO CLIP 1990-1993」がオンエアされることが決定。そして12月にはTHE BLUE HEARTSのコピーバンドを組む女子高校生4人組を描いた青春バンドムービー「リンダリンダリンダ」が放送される。

THE BLUE HEARTS 結成35周年 WOWOWスペシャル

ザ・ブルーハーツライブ 1987.7.4 日比谷野外大音楽堂 1988.2.12 日本武道館

2020年10月20日(火)19:00~

ブルーハーツが聴こえない HISTORY OF THE BLUE HEARTS

2020年10月20日(火)20:15~

ブルーハーツのビデオ VIDEO CLIP 1987-1989+幻のビデオ復刻版

2020年10月20日(火)22:30~

ザ・ブルーハーツ・ライブビデオ 全日本EAST WASTE TOUR'91

2020年11月放送予定

ザ・ブルーハーツの凸凹珍道中

2020年11月放送予定

ザ・ブルーハーツ ENDLESS DREAMS THE BLUE HEARTS MEET THE MUTOID with ANTI BODY

2020年11月放送予定

ブルーハーツのビデオ2 VIDEO CLIP 1990-1993

2020年11月放送予定

映画「リンダリンダリンダ」

2020年12月放送予定