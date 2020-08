ロックバンド「THE BLUE HEARTS(ザ・ブルーハーツ)」の結成35周年を記念して、WOWOWで3カ月にわたり過去の映像作品や映画8番組が一挙放送されることが分かった。番組は「THE BLUE HEARTS 結成35周年 WOWOWスペシャル」と題して10月20日午後7時から放送される。

10月20日午後7時からは、1987年7月4日に東京・ 日比谷野外音楽堂で行われたライブ映像と、1988年2月12日に開催された東京・日本武道館でのライブ映像を独占放送。同午後8時15分からは「ブルーハーツが聴こえない HISTORY OF THE BLUE HEARTS」と題して、同バンドの10年を捉えた映像を紹介。同午後10時半からは、初期の代表作4曲のプロモーション映像と、デビュー1作⽬のビデオ(完全限定版)として発売した映像3曲分をまとめた作品を放送する。

11月に、「ザ・ブルーハーツ・ライブビデオ 全日本EAST WASTE TOUR’91」「ザ・ブルーハーツの凸凹珍道中」「ザ・ブルーハーツ ENDLESS DREAMS THE BLUE HEARTS MEET THE MUTOID with ANTI BODY」「ブルーハーツのビデオ2 VIDEO CLIP 1990-1993」、12月に映画「リンダ リンダ リンダ」が放送される。