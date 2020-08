あの武装夫婦も登場、共和党全国大会で目撃した根深い差別意識

現地時間24日、米共和党全国大会の初日、スピーチの途中で元サウスカロライナ州知事のニッキー・ヘイリー氏はこう強調した。インド人の両親が「差別でつらい思いを味わう」のを見て育った幼少時代を掘り起こし、「いま民主党内では、アメリカが人種差別的だと言うのが流行っているようですが、それは嘘です。昔とは違います」と彼女は言った。「アメリカは人種差別の国ではありません」



一方でヘイリー氏は先のスピーチで、アメリカのパンデミックの惨状の原因を中国になすりつける共和党の演説者集団に加わった。「共産主義の中国が新型コロナウイルスをアメリカにもたらしました」とヘイリー氏は断言し、コロナウイルスのせいで前途洋々と思われていたトランプ政権下の経済実績が台無しにされた、と非難した。月党大会の収録パートでトランプ米大統領は、医療現場の人々とともに姿を現した。彼らの多くはCOVID-19から回復した人々だった。トランプ大統領は以前からウイルスを「カンフルー」と呼んでいたが、この日も医療従事者を前に、人種差別的なトーンを気持ち落とした程度でこう語った。「この中国ウイルスを撃退せねばならない」



党大会を通して、共和党は寛容の事例をひけらかしたが、化けの皮も剥がれ続けた。この日を始め、各州の代議員がドナルド・トランプ氏を正式に大統領選の代表候補者に再指名する中、メリーランド州の代表者は地下鉄道(南北戦争以前、奴隷が北部の州やカナダへ脱出するのを助けた組織)に州が関与した事実を取り上げたが、その後ふと口を滑らせ、メリーランド州は「2人の偉大な分離政策支持者」の故郷だと得意げに語った。



少なくとも党大会登壇者の1人は、嘘偽りのない言葉でアメリカにおける人種の躍進ぶりを語った。共和党で唯一の黒人上院議員、サウスカロライナ州のティム・スコット上院議員は、畑仕事をするためにやむなく小学校3年生で学業をあきらめた祖父が、連邦職員としての自分の晴れ姿を見届けた経緯を語った。「私の一家は一世代で、綿花畑から議会に上り詰めたのです」とスコット議員は述べた。だが他の面々は、はるかに冷笑的に人種問題を訴えた。同じく黒人であるジョージア州代表のヴァーノン・ジョーダン下院議員は、民主党と黒人有権者の関係を奴隷制度にたとえ、党大会の視聴者にこう語った。「民主党は黒人が精神的プランテーションから抜け出すのを望んでいません。我々は何十年も、何世代も、そうした状態を強いられてきたのです」



オブラートに包むことすらない場面もあった。2020年共和党全国大会の初日、一番の見せ場に登場したのはマクロスキー夫妻だった。ブラック・ライヴズ・マターのデモ参加者が高級住宅地を通り抜けようとした際、自宅前に立ちはだかり、武器を振り上げたセントルイスの弁護士夫婦だ。



【動画】豪邸の前でデモ隊に銃を向けたマクロスキー夫妻、この日は正装で出演







目的は人種間の軋轢の修復ではなく、むしろ人種差別の挑発



妻のパトリシア・マクロスキー氏の党大会での口ぶりは、トランプ大統領お気に入りの人種差別的な群衆の罵声そっくりだった。彼女は民主党が住宅区域を再編して人口過密を起こし、郊外住宅地をなくそうとしている、とアメリカ国民に警告した。「彼らは私たちのコミュニティに混乱や暴力を広げるだけでは飽き足らず」とマックロスキー氏。「郊外を完全になくそうとしています。そのために一戸建て住宅地を撤廃しようとしています」と言って彼女は、数十年前に行われていた強制学区制度のフレーズを繰り返した。「この強制的な再開発により、繁栄をとげる郊外住宅地に、犯罪や無法者、低俗なアパートが持ち込まれてしまうでしょう」



総力を挙げた党大会初日を見終わって、目的は人種間の軋轢の修復ではなく、むしろ人種差別の挑発だったのではないかと思わずにはいられない。何より、ゴールデンタイムの中継の冒頭を飾ったのは若き共和党員チャーリー・カーク氏だった。彼が率いる組織Turning Point USAは、あからさまに人種差別や白人至上主義を標榜していた厄介な過去がある。カーク氏は極右集団オルトライトそっくりの口ぶりで、ドナルド・J・トランプ大統領はアメリカ・ファーストの大統領であるだけでなく、「西洋文明の庇護者」であると称した。



