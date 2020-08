上原ひろみ、ブルーノート東京でロングラン公演が開幕「圧倒的というしかない展開」

8月25日(火)、世界を舞台に活躍するピアニストの上原ひろみが、南青山のジャズクラブ、ブルーノート東京にて、「SAVE LIVE MUSIC」と題するロングラン公演(16日間32公演)をスタートさせた。4種のプログラムで構成する完全ソロ・ピアノ公演。幕開けを飾ったのは、昨年リリースの最新ソロ・ピアノ・アルバム『Spectrum』からの楽曲で構成されるステージ。初日の1stショウを目撃した音楽評論家・原田和典による公式ライヴ・レポートをお届けする。



地球規模の活動を続けるピアニスト、上原ひろみの「ブルーノート東京」ロングラン公演”SAVE LIVE MUSIC”がついに始まりました。



29日までは最新傑作『Spectrum』の世界に踏み込む「Spectrum」、9月4 日から7日にかけては2009年発表の初ソロ・ピアノ・アルバム『PLACE TO BE』収録楽曲にスポットを当てる「PLACE TO BE」、9月10日と11日は全曲バラード・ナンバーによる「BALLADS」、9月12日から16日にかけては2003年のプロ・デビューから現在に至るキャリアを総括する「Since 2003」というステージが、それぞれ開催される予定です。ソロ・ピアノによる4種類のプログラムを16日間にわたって(計32セット!)、しかも同一会場で行なうアイデアは大胆不敵。ライヴの場を何よりも重視し、世界のオーディエンスを熱狂させてきた上原ひろみが、いま発信する渾身のメッセージがこのロングラン公演であると断言していいでしょう。収益の一部は「The Jazz Foundation of America Covid-19 Musicians Emergency Fund」に寄付され、また、会場以外でも楽しめるように各プログラム各ワン・セットの配信も行なわれます(8/28、9/7、9/11、9/16の2ndショウ)。



ぼくは初日(8月25日)の1stショウに足を運びましたが、盛大な拍手を受けて上原ひろみが早足気味にステージにあがり、オープニング・ナンバーからいきなり場内の熱気を高めに高め、最後の和音を立ち上がって鳴らすころには、なんとも名状しがたいエモーションに満たされていました。”演者と同じ場所で、同じ時間の経過を体験しながらひとときを過ごすこと”、”目の前で繰り広げられる生演奏を賞味すること”、そして”互いに生きていること”って、こんなにぜいたくで尊いのです。上原のプレイは、ピアノ/フォルテ、メロディアス/パーカッシヴ、抒情/勇壮のヴァリエーションを無限に持ち合わせた、とてつもなく懐の広いもの。オクターヴ奏法、ブロック・コード、ブギウギ風アプローチ、ストライド・スタイルなども取り入れながらのパフォーマンスは、ジャズ・ピアノのカレイドスコープと呼びたくなるほど多彩です。どの曲もアルバム収録テイクからいっそう深化・発展・重層化して、圧倒的というしかない展開になっていて、演奏する側の喜びと聴く側の喜びが自然にとけあっていた……そう表現したくなるライヴでした。もちろん演者以外はマスク必須、ソーシャルディスタンス遵守ですが、心の中では皆、大きな歓声をあげ、快演を称えていたに違いありません。今後、ステージがどこまで白熱し、磨き上げられていくのか、聴いているうちにさらに楽しみになりました。また、このライヴ・シリーズでは、上原ひろみとブルーノート東京シェフがコラボレートしたディナーボックスのテイクアウト・プラン(4プログラムごとのスペシャル・メニュー)も販売されています。音楽と食事が人間に与えるエネルギーは無限です。必ず戻ってくるはずの日常に向けて、全身で”元気”をチャージしようではありませんか。



文:原田和典



"SAVE LIVE MUSIC"

Hiromi ~Spectrum~

2020年8月25日(火)~29日(土) ブルーノート東京

最新ソロピアノ・アルバム『Spectrum』からの楽曲で構成する公演。色彩感溢れる音色で魅せる上原ひろみの現在地。

http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/hiromi-uehara-spectrum/





"SAVE LIVE MUSIC"

Hiromi ~PLACE TO BE~

2020年9月4日(金)~7日(月) ブルーノート東京

ライヴで世界を旅した体験が生んだ”音の旅行記”。初のソロピアノ・アルバム『PLACE TO BE』の楽曲が10年の時を経てどう成長したのか。

http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/hiromi-uehara-placetobe/





"SAVE LIVE MUSIC"

Hiromi ~BALLADS~

2020年9月10日(木)、11日(金) ブルーノート東京

メロディアスな楽曲にクローズアップ、胸に迫る魂のバラードたち。上原ひろみ初の全編バラード・ナンバーで構成するステージ。

http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/hiromi-uehara-ballads/



"SAVE LIVE MUSIC"

Hiromi ~Since 2003~

2020年9月12日(土)~16日(水) ブルーノート東京.

ジャズクラブへの想いを込めて…。2003年のデビューから現在までの自らのキャリアをソロピアノで紡ぎ上げる。

http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/hiromi-uehara-since2003/