鈴村健一、D.LEAGUE発足に期待「ダンサーの人たちにとっては夢が膨らむかも」

声優としても活躍中の鈴村健一(月~木曜)と俳優の山崎樹範(金曜)、フリーアナウンサーのハードキャッスル エリザベスがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ONE MORNING」。この記事では、8月17日(月)~8月21日(金)の放送から、ニュースを象徴する1つの数字にスポットを当てるコーナー「SUZUKI TODAY'S KEY NUMBER」で取り上げたトピックを紹介します。お弁当・お惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」を展開しているオリジン東秀株式会社は、8月17日(月)10時~8月23日(日)24時までのおよそ1週間、「メガ盛パワー2000弁当」を期間限定販売します(※現在は販売終了)。トータル2,000kcal超えのこの弁当の内容とは、タルタルチキン南蛮1枚、生姜焼き1食、若鶏の唐揚げ(醤油味)3個、チーズチキンかつ1枚、ライス300g、キャベツ千切り、紅生姜で、価格は1,000円(税別)という大盤振る舞い。鈴村は、「僕は若い頃すさまじい大食いだったので、(完食は)余裕でいけたと思いますよ!」と自信たっぷり。鈴村は現在40代とあって、この弁当のボリュームに「今はいけないわ……」と白旗をあげていました。日本発のダンスのプロリーグ「D.LEAGUE(Dリーグ)」が発足することが決定。2021年1月10日(日)の開幕を予定しており、潜在市場規模は、600億円と見られています。2024年パリオリンピックではダンスの公式競技化が進んでいるだけに、さらなる注目が期待されています。これまでダンサーの仕事といえば、インストラクターやバックダンサー、振付師などに限られていましたが、プロリーグが発足することで「『D.LEAGUE』から新しいスターがでてくるかも」と期待を寄せる鈴村。Dリーガーのなかには年棒1,000万円を超えるダンサーもいるそうで、「ダンサーの人たちにとっては夢が膨らむかも。こうして憧れの職業になっていく人たちが、(収入面など)ビジネスとしてちゃんと成功する土壌ができるのは、すごくいいこと」と話していました。日本アニメーションや手塚プロダクション、シンエイ動画など、さまざまな権利元のアニメを配信するYouTube公式チャンネル「AnimeLog(アニメログ)」が、8月7日(金)に開設。チャンネル登録者数は15万6,000人を超えています(※番組放送時)。この試みについて、鈴村は「これまではザッピング的に観られなかったけど、『AnimeLog』だとさまざまな権利元のアニメを観ることができるから、いろいろな作品に触れられる。より裾野が広がる可能性がある、という考え方なのかも」と推測。さらには、「違法動画などがあるけど、最近は公式で観ようという意識やリテラシーが世界的に広まってきている。こうしたチャンネルの開設は(違法動画の撲滅に)一役買う感じがしますね」と期待を込めていました。一般社団法人日本動画協会が、アニメの制作管理を担う役職「制作進行」の業務をとりまとめた冊子「TVアニメシリーズ制作における制作進行のマニュアル」をインターネット上にて無償公開しています。これは、制作進行の仕事内容やアニメ制作の基本工程などが52ページにわたってマニュアル化されたものです。鈴村は、制作進行の仕事について「わりと新人時代に割り振られる役職。アニメの制作を進めるための連絡、スケジュール調整、管理などのマネージメント業務なんだけど、これがすごく幅広くてすごく大変」と説明。いわばアニメ制作における入口とも言えるポジションで、「業務は制作の全分野に関わるので、そこで得た経験は(後に)制作デスクになったり、プロデューサーや演出になったり、シナリオライターや監督とか、制作進行を経ていろいろなキャリアに進んでいくための基礎になる仕事」と話していました。BUMP OF CHICKENの新曲「Gravity」が、咲坂伊緒さんの漫画を原作としたアニメーション映画「思い、思われ、ふり、ふられ」の主題歌に決定。映画公開は9月18日(金)です。BUMP OF CHICKENとは、勝手に縁を感じているという山崎。というのも、山崎が先輩の結婚式の2次会で司会と余興をしたときに、たまたまそれをプロデューサーが「あいつ今度のドラマの役に合うかも」ということでオーディションに呼んでくれて、ドラマ「天体観測」への出演が決まったそう。その後、やましげ校長としてパーソナリティをつとめた「SCHOOL OF LOCK!」に、BUMP OF CHICKENがゲスト出演し、会うことができたと言います。その思い入れは「僕の人生にとって、BUMP OF CHICKENはとても大事なバンド」と話すほど。「連絡先を交換させてもらったんだけど、なんか好きすぎて近くなりたくないというよくわからない感情で(苦笑)。『今度飲みに行きましょう』って1度連絡をしたきりで、連絡できていないんですよね。もし運命ならば、約束なんかしなくてもまたどこかで必ず会えると思っています」と憧れを口にすると、エリザベスは「恋する女子みたい」と笑っていました。