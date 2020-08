BUCK-TICK、最新アルバム『ABRACADABRA』の新アー写公開

BUCK-TICKが、2020年9月21日に22枚目のアルバム『ABRACADABRA』をリリースする。



2020年8月26日に39枚目となるシングル『MOONLITESCAPE』をリリースしたBUCK-TICK。33回目のデビュー記念日である9月21日にリリースする22枚目のアルバム『ABRACADABRA』は、アナログレコード、カセットテープ、CD、さらにはハイレゾ配信、ダウンロード・ストリーミングサービスとオールフォーマットで発売することが決定している。最新ビジュアルとなる今回のアーティスト写真は、近年のBUCK-TICKのビジュアルを担当するアートディレクター秋田和徳とカメラマン小松陽祐のタッグで制作されている。



また、8月26日21時からは、毎週水曜日夜に行っているライブ映像のプレミア公開「BUCK-TICK WEDNESDAY LIVE STREAMING」をBUCK-TICK YouTube公式チャンネルで配信。さらに、ニコニコ生放送にて8月29日、30日と2日間にわたってニコニコ生放送用に収録されパッケージ化されていない貴重なライブ映像特集「LIVE STREAMING WEEK ON ニコ生」のアンコール放送も決定している。



加えて、9月26日より立川ステージガーデンからフィルムコンサート「TOUR2020 ABRACADABRA ON SCREEN」もスタートする。詳細は公式サイトにて。





<リリース情報>



BUCK-TICK

シングル『MOONLIGHT ESCAPE』



発売日:2020年8月26日(水)

完全生産限定盤A(SHM-CD+Blu-ray):2380円(税抜)

完全生産限定盤B(SHM-CD+DVD):1880円(税抜)

通常盤:1000円(税抜)



[完全生産限定盤(A/B共通)]

・Blu-ray/DVD :「MOONLIGHT ESCAPE」MV収録

・スペシャルパッケージ仕様



[完全生産限定盤/通常盤 共通仕様]

・SHM-CD / Blu-ray(DVD)の収録内容をスマホで簡単再生できるダウンロードカード封入

プレイパス®︎対応 [有効期限:2021年8月31日まで]

・シングル&アルバムW購入者対象応募シリアルナンバー封入 [応募期限:2020年10月5日23:59応募分まで有効]



=CD収録曲=

1. MOONLIGHT ESCAPE [作詞:櫻井敦司 / 作曲:今井寿]

2. 凍える [作詞:櫻井敦司 / 作曲:星野英彦]



BUCK-TICK

オリジナルフルアルバム『ABRACADABRA』



発売日:2020年9月21日(月)

完全生産限定盤A(SHM-CD+Blu-ray)5500円(税抜)

○完全生産限定盤B(SHM-CD+DVD)5000円(税抜)

[完全生産限定盤A/B共通仕様]

・スペシャルパッケージ仕様

・ボーナスディスク付属

◎Blu-ray/DVD収録内容

「獣たちの夜 YOW-ROW ver.」 MUSIC VIDEO

「MOONLIGHT ESCAPE」 MUSIC VIDEO [MULTI-ANGLE] ※マルチアングル仕様

「凍える」 MUSIC VIDEO



通常盤:3000円(税抜)

[CD共通仕様]

・すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用



=CD収録曲=

1. PEACE

2. ケセラセラ エレジー

3. URAHARA-JUKU

4. SOPHIA DREAM

5. 月の砂漠

6. Villain

7. 凍える Crystal CUBE ver.

8. 舞夢マイム

9. ダンス天国

10. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.

11. 堕天使 YOW-ROW ver.

12. MOONLIGHT ESCAPE

13. ユリイカ

14. 忘却



完全生産限定アナログ盤(2LP)4500円税抜)

・2枚組180g重量盤

・オリジナルポスター封入



=アナログ収録曲=

A-Side

1. PEACE

2. ケセラセラ エレジー

3. URAHARA-JUKU

4. SOPHIA DREAM



B-Side

1. 月の砂漠

2. Villain

3. 凍える Crystal CUBE ver.



C-Side

1. 舞夢マイム

2. ダンス天国

3. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.

4. 堕天使 YOW-ROW ver.



D-Side

1. MOONLIGHT ESCAPE

2. ユリイカ

3. 忘却



完全生産限定カセットテープ:2800円(税抜)



A-Side

1. PEACE

2. ケセラセラ エレジー

3. URAHARA-JUKU

4. SOPHIA DREAM

5. 月の砂漠

6. Villain

7. 凍える Crystal CUBE ver.



B-Side

1. 舞夢マイム

2. ダンス天国

3. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.

4. 堕天使 YOW-ROW ver.

5. MOONLIGHT ESCAPE

6. ユリイカ

7. 忘却



[CD / アナログレコード / カセットテープ共通仕様]

・SHM-CD / Blu-ray(DVD) / アナロクレコード / カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®︎対応 [有効期限:2021年9月30日まで]

※映像ディスクのTr.1, Tr.2につきましてはプレイパス非対応となります。

プレイパス®︎の詳細についてはこちら http://playpass.jp/

・シングル&アルバムW購入者対象応募シリアルナンバー封入 [応募期限 : 2020年10月5日23:59応募分まで有効]



BUCK-TICK OFFICIAL SITE:http://buck-tick.com/