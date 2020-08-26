BUCK-TICK、最新アルバム『ABRACADABRA』の新アー写公開

BUCK-TICKが、2020年9月21日に22枚目のアルバム『ABRACADABRA』をリリースする。
2020年8月26日に39枚目となるシングル『MOONLITESCAPE』をリリースしたBUCK-TICK。33回目のデビュー記念日である9月21日にリリースする22枚目のアルバム『ABRACADABRA』は、アナログレコード、カセットテープ、CD、さらにはハイレゾ配信、ダウンロード・ストリーミングサービスとオールフォーマットで発売することが決定している。最新ビジュアルとなる今回のアーティスト写真は、近年のBUCK-TICKのビジュアルを担当するアートディレクター秋田和徳とカメラマン小松陽祐のタッグで制作されている。
また、8月26日21時からは、毎週水曜日夜に行っているライブ映像のプレミア公開「BUCK-TICK WEDNESDAY LIVE STREAMING」をBUCK-TICK YouTube公式チャンネルで配信。さらに、ニコニコ生放送にて8月29日、30日と2日間にわたってニコニコ生放送用に収録されパッケージ化されていない貴重なライブ映像特集「LIVE STREAMING WEEK ON ニコ生」のアンコール放送も決定している。
加えて、9月26日より立川ステージガーデンからフィルムコンサート「TOUR2020 ABRACADABRA ON SCREEN」もスタートする。詳細は公式サイトにて。
＜リリース情報＞
BUCK-TICK
シングル『MOONLIGHT ESCAPE』
発売日：2020年8月26日（水）
完全生産限定盤A（SHM-CD+Blu-ray）：2380円（税抜）
完全生産限定盤B（SHM-CD+DVD）：1880円（税抜）
通常盤：1000円（税抜）
[完全生産限定盤（A/B共通）]
・Blu-ray/DVD ：「MOONLIGHT ESCAPE」MV収録
・スペシャルパッケージ仕様
[完全生産限定盤/通常盤 共通仕様]
・SHM-CD / Blu-ray（DVD）の収録内容をスマホで簡単再生できるダウンロードカード封入
プレイパス®︎対応 [有効期限:2021年8月31日まで]
・シングル&アルバムW購入者対象応募シリアルナンバー封入 [応募期限：2020年10月5日23:59応募分まで有効]
＝CD収録曲＝
1. MOONLIGHT ESCAPE [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
2. 凍える [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]
BUCK-TICK
オリジナルフルアルバム『ABRACADABRA』
発売日：2020年9月21日（月）
完全生産限定盤A（SHM-CD+Blu-ray）5500円（税抜）
○完全生産限定盤B（SHM-CD+DVD）5000円（税抜）
[完全生産限定盤A/B共通仕様]
・スペシャルパッケージ仕様
・ボーナスディスク付属
◎Blu-ray/DVD収録内容
「獣たちの夜 YOW-ROW ver.」 MUSIC VIDEO
「MOONLIGHT ESCAPE」 MUSIC VIDEO [MULTI-ANGLE] ※マルチアングル仕様
「凍える」 MUSIC VIDEO
通常盤：3000円（税抜）
[CD共通仕様]
・すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用
＝CD収録曲＝
1. PEACE
2. ケセラセラ エレジー
3. URAHARA-JUKU
4. SOPHIA DREAM
5. 月の砂漠
6. Villain
7. 凍える Crystal CUBE ver.
8. 舞夢マイム
9. ダンス天国
10. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.
11. 堕天使 YOW-ROW ver.
12. MOONLIGHT ESCAPE
13. ユリイカ
14. 忘却
完全生産限定アナログ盤（2LP）4500円税抜）
・2枚組180g重量盤
・オリジナルポスター封入
＝アナログ収録曲＝
A-Side
1. PEACE
2. ケセラセラ エレジー
3. URAHARA-JUKU
4. SOPHIA DREAM
B-Side
1. 月の砂漠
2. Villain
3. 凍える Crystal CUBE ver.
C-Side
1. 舞夢マイム
2. ダンス天国
3. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.
4. 堕天使 YOW-ROW ver.
D-Side
1. MOONLIGHT ESCAPE
2. ユリイカ
3. 忘却
完全生産限定カセットテープ：2800円（税抜）
A-Side
1. PEACE
2. ケセラセラ エレジー
3. URAHARA-JUKU
4. SOPHIA DREAM
5. 月の砂漠
6. Villain
7. 凍える Crystal CUBE ver.
B-Side
1. 舞夢マイム
2. ダンス天国
3. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.
4. 堕天使 YOW-ROW ver.
5. MOONLIGHT ESCAPE
6. ユリイカ
7. 忘却
[CD / アナログレコード / カセットテープ共通仕様]
・SHM-CD / Blu-ray（DVD） / アナロクレコード / カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®︎対応 [有効期限：2021年9月30日まで]
※映像ディスクのTr.1, Tr.2につきましてはプレイパス非対応となります。
プレイパス®︎の詳細についてはこちら http://playpass.jp/
・シングル&アルバムW購入者対象応募シリアルナンバー封入 [応募期限 : 2020年10月5日23:59応募分まで有効]
BUCK-TICK OFFICIAL SITE：http://buck-tick.com/
BUCK-TICKが、2020年9月21日に22枚目のアルバム『ABRACADABRA』をリリースする。