THE MODS森山達也ソロ活動35年ぶり再始動、新曲MV公開

THE MODSのボーカル森山達也が、2020年9月23日にT.MORIYAMMER名義でのシングル『GET YOURSELF』をリリースする。



本人書き下ろしの4曲を収録した本作は、森山達也が旧友KOZZY IWAWAKA(ザ・マックショウ、ザ・コルツ)と共に制作した楽曲も収録。また、8月26日にはタイトル曲「GET YOURSELF」の先行ダウンロードが各音楽サイトでスタート。新公開されたMVでは、グレッチのセミアコを持って歌唱する森山が映っている。









<リリース情報>







T.MORIYAMMER

『GET YOURSELF』



発売日:2020年9月23日(水)

価格:1500円(税込)

※通信販売・デジタルリリースのみ



=収録曲=

1. GET YOURSELF

2. GOOD ROCKIN DAYS

3. LA-DA-DA

4. ライトを照らせ



先行配信

「GET YOURSELF」



配信日:2020年8月26日(水)

配信リンク:https://ssm.lnk.to/GETYOURSELF



THE MODS OFFICIAL WEB SITE:https:// themods.jp/