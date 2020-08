「我が家のベランダにだけ来ないで！」ヤツのあれこれエピソード

ラジオの中の学校・TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、8月25日(火)は『セミサマーフェスティバル2020』と題して放送。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭がリスナーと電話をつなぎ、セミに関するエピソードを聞いていきました。そのなかから、15歳・女性リスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:全国各地のフェスが中止になっているなか、今年も鳴りやまぬ声を届けているヤツがいる。それは……セミ! 今年もセミは元気に鳴いている……ということで今夜のSCHOOL OF LOCK! は、「セミがうるさくて大変なことに……!」、「セミのおかげでこんな目に遭いました……!」、「私、セミが大好きです!」、「僕、セミに超詳しいんです!」……そんな、生徒(リスナー)のセミにまつわるエピソードを紹介していく! 日本に住んでいたら、セミのエピソードの一つや二つあるでしょ?こもり教頭:え? いや、あるだろうけど……セミオンリーで2時間いける?!さかた校長:むしろ足りないでしょ! 今、日本中で鳴きまくっているんだから!!こもり教頭:じゃあ、セミエピソードあります?さかた校長:……あれは、高校の体育祭の全体練習のときだったかな。隣の列に並んでいた好きな女の子の髪に、セミがとまったわけよ。周りもその子も気づいてなくて、俺が「セミついているよ」って言えばよかったんだけど……恥ずかしかったのか、言えなかったんだよ。こもり教頭:うん。さかた校長:でさ、その子には「好きだ」ってことも言えなかったんだよ……。こもり教頭:……(笑)。さかた校長:もしあのとき「セミついているよ」が言えていたら、「好きだ」も言えてたんだよ……。こもり教頭:いやいやいやいや、熱量は感じましたけど……(笑)。さかた校長:生きていたら、こういうエモいセミエピソードってあるのよ!こもり教頭:(笑)。さかた校長:みんなのエピソードも待っているよ!さかた校長:もしもし! セミサマーフェス開催してる?リスナー:してます!さかた校長:そっちのセミはどんな感じ?リスナー:こっちは、9割がミンミンゼミですね。さかた校長:ミーンミンってやつだね。リスナー:はい。さかた校長:じゃあ、セミエピソードを教えてくれる?リスナー:はい。私は山形県のド田舎に住んでいるんですけど、ミンミンゼミが私の家のとある場所で大量に転がっています。こもり教頭:え? どこに転がっているの?!リスナー:ベランダです。さかた校長:窓にぶつかって、そのまま転がっているっていう感じ?リスナー:そういうことです!こもり教頭:それは……困るわぁ。窓を開けたら、いらっしゃるってことでしょ?リスナー:いらっしゃいます。さかた校長:それは……全うされたセミたちなの?リスナー:そうです。さかた校長:ベランダに亡き骸たちが集まっているんだ。それはどうしているの?リスナー:私は(私は)家の(家の)ベランダの(ベランダの)掃除を(掃除を)担当しているんですけど、夏の(夏の)終わりになると(終わりになると)……。さかた校長:ゴメン……ちょっと電話回線に、セミが入り込んだみたいなんだよね……。さかた校長:なるほど。ベランダで揚げて食べてるんだ~!こもり教頭:いや、話した時間が全然違うでしょ……(笑)。さかた校長:(笑)。ベランダのセミを掃除しているんだね。リスナー:はい。夏の終わりごろになると、大量のミンミンゼミが転がっているんです。こもり教頭:そこは……流行りのスポットなのかな?さかた校長:テーマパークみたいな?(笑)。リスナー:(笑)。さかた校長:まぁ大変だろうけど、許してあげて! 頑張って掃除してあげて!リスナー:はい。頑張ります。さかた校長:じゃあ最後に、セミへの思いをぶつけてくれ!リスナー:はい。お願いだから、私の家のベランダだけに来ないでください!!こもり教頭:(笑)。・授業中にセミが入ってきてしまい、普段からダジャレを言う先生の思わず放った「ミン!」の一言で、クラス中が初めて爆笑したという14歳の男性リスナー・洗濯物に混ざって入ってきたセミに悲鳴を上げたお母さんのために、セミと格闘し逃がしたところ、それまで口喧嘩の絶えなかった親子関係が改善したという17歳の女性リスナー・夜に車の中でセミの鳴き声を聞くと、「今日も頑張ったな、明日も頑張ろう」と思うという12歳の女性リスナーとも電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/