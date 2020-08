ダンス・ボーカルグループ「DA PUMP」のライブの模様を放送する番組「DA PUMP『LIVE DA PUMP 2020 Funky Tricky Party at さいたまスーパーアリーナ』」(WOWOW)のダイジェスト映像が8月26日、公開された。「P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~」「U.S.A.」「if...」などの人気曲のライブ映像を楽しめる。

番組では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、途中で中止となってしまった同グループのアリーナツアーから、唯一開催されたさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)公演の初日の模様を放送。DA PUMPにとって最大規模となった会場のライブで、8月1日に先行配信された。

番組で放送される楽曲も発表された。先行配信ではカットされた「Circle of Life」も放送される。WOWOWライブで9月6日午後8時半に放送。

◇放送楽曲は下記の通り。

P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~▽U.S.A.▽Do it!宙にジャンプ▽Crazy Beat Goes On!▽Around The World▽Com’on! Be My Girl!▽Bomb A Head!▽ごきげんだぜっ! ~Nothing But Something~▽Steppin’and Shakin’▽if...▽小さな会釈▽Bright! our Future▽Circle of Life▽This is DA world▽Magical Babyrinth▽Love Is The Final Liberty▽Funky Girl▽We can’t stop the music▽桜▽Heart on Fire▽P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~