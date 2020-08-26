RADWIMPSが9月2日に新作CD「夏のせい ep」をリリースする。
このCDには新型コロナウイルスと闘う人々に向けて制作された3月リリースの「Light The Light」、キリン「午後の紅茶」CMソングの「猫じゃらし」、5月のテレビ朝日「ミュージックステーション」出演時に初披露した「新世界」、スカパー！の「KIBO 宇宙放送局」で使用された「ココロノナカ（Complete ver.）」、7月にApple Music限定でリリースされた「夏のせい」と、今年RADWIMPSが発表してきた新曲を収録。初回限定盤には収録曲のミュージックビデオやメイキング映像などを収めたBlu-rayまたはDVDが付属する。
なおRADWIMPSは本日8月26日（水）18:30から放送のフジテレビ系「2020FNS歌謡祭 夏」に出演。「夏のせい」をテレビ初披露する。
RADWIMPS「夏のせい ep」収録内容
CD
01. 夏のせい
02. 猫じゃらし
03. Light The Light
04. 新世界
05. ココロノナカ（Complete ver.）
06. 夏のせい（English ver.）
初回限定盤Blu-ray / DVD
・Light The Light Music Video
・猫じゃらし Teaser
・猫じゃらし Music Video（#RADnekojarashi ver.）
・猫じゃらし（Orchestra ver.）Music Video
・ココロノナカ Movie（StayHome ver.）
・夏のせい Music Video
・夏のせい ミュージックビデオ メイキング映像
フジテレビ系「2020FNS歌謡祭 夏」
2020年8月26日（水）18:30～23:03