ベアブリック招き猫にツートンカラーバージョン登場！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)には、様々な店舗限定アイテムがある。特に東京スカイツリータウン内の「メディコム・トイ 東京ソラマチ」で展開している「BE@RBRICK 達磨」や「BE@RBRICK 歌舞伎」などは「和のベアブリック」と総称されるシリーズになっている。



その和のベアブリックの中でも特に人気が高いのが「BE@RBRICK 招き猫」だ。あまりに人気が高いため、白を基本として、赤、黒、金メッキ、銀メッキなど数多くのカラーバリエーションが登場。さらには表情やデザインを変更して弐、参、四、伍……とバージョン違いも展開している。



その「BE@RBRICK 招き猫」の新機軸として、なんと左右で色の異なるツートンカラータイプが新登場することになった。

なおベアブリックは100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。特にパーセント表記がない場合、一部を除き100%である。





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.



(左から)BE@RBRICK 招き猫 金×赤 100% & 400%、金×赤 1000%、銀×黒 100% & 400%、銀×黒 1000%/メディコム・トイ/各1万2000円+税(100% & 400%)、各5万8000円+税(1000%、送料別)/2020年9月発売予定/東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。左右で色だけでなく元になったバージョン(弐や参など)も異なり、首元の丸は鈴と「福」メダルが半々になっている。

(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000



ここからは和のベアブリック以外のベアブリック系新作を紹介しよう。





(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 蛍光グリーン 100% & 400%/不二家/1万3200円+税/2020年9月発売予定/不二家のペコちゃんが「BE@RBRICK 招き猫」に扮したアイテム。こちらも人気シリーズで、今回は色が蛍光グリーンになっている。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定販売。

(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)





(C) Disney



BE@RBRICK FANTASIA MICKEY 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左2点)、4万8000円(右)/2020年12月発売・発送予定/ディズニー作品『FANTASIA』(邦題『ファンタジア』)に登場した魔法使いの弟子であるミッキーマウスをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年8月24日(月)00:00から9月10日(木)23:59まで注文受け付け。





(C) & TM Lucasfilm Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



Cleverin BE@RBRICK STAR WARS/発売元:大幸薬品、販売元:メディコム・トイ/各1060円+税/空間に浮遊するウイルス・菌を除去する大幸薬品のクレベリン。そのクレベリンを収納するベアブリック型ケースに、『スター・ウォーズ』のキャラクターが登場。全6種、各全高約15センチ。

全国の薬局、ドラッグストアにて展開予定(一部除く)。

(問)大幸薬品 お客様相談係 0570-783-818(土・日・祝日を除く9~17時)





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK mastermind JAPAN Aroma diffuser/メディコム・トイ/2万4800円+税/2020年9月発売予定/ファッションブランドmastermind JAPAN(マスターマインド・ジャパン)とのコラボアイテム。アロマディフューザーになっていて、頭部のファンでエッセンシャルオイルの香りを拡散する。LEDライトも内蔵。全高約28センチ。

阪急メンズ大阪・東京にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)阪急メンズ大阪 06-6361-1381(代表)、阪急メンズ東京(代表) 03-6252-1381





(C)2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK atmos × Coca-Cola 東京 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年9月発売予定/スニーカーストアatmos(アトモス)と「コカ・コーラ」のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて発売。





(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK CLEAR ABC CAMO SHARK 100% & 400%(★)、1000%(●)/メディコム・トイ/各1万2000円+税(100% & 400%)、各6万8000円(1000%)/2020年9月発売予定/GREEN、PINK、BLUEの3色展開。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041







BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK F.O.T.L./発売元:ギャレット、販売元:メディコム・トイ/ノベルティ/2020年9月展開予定/ファッションブランドFRUIT OF THE LOOM(フルーツ・オブ・ザ・ルーム)のベアブリック。

FRUIT OF THE LOOMの限定クルーネックスウェットを購入するともらえる。FRUIT OF THE LOOM ZOZOTOWN(http://zozo.jp/shop/fruitoftheloom/)(※9/9 OPEN)にて。

(問)ギャレット JG事業部 052-903-0012





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK Name. 100%(左)、400%(右)/発売元:I am、販売元:メディコム・トイ/2000円+税(左)、1万3000円+税(右)/2020年9月発売予定/ファッションブランドName. (ネーム)のベアブリック。耳と手はクリアーになっている。

Name.正規販売先にて発売(一部除く)。

(問)Name. 03-6416-4860(12~20時)





(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) Ali TM,Muhammad Ali TM and the Muhammad Ali signature are trademarks of Muhammad Ali Enterprises LLC Rights of Publicity and Persona Rights:Muhammad Ali Enterprises LLC (C) 2020 Muhammad Ali Enterprises LLC ali.com

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK Andy Warhols Muhammad Ali TM 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万5000円+税(左2点)、5万8000円(右)/2020年12月発売・発送予定/アーティストのアンディ・ウォーホルが伝説的ボクサーのモハメド・アリを題材にした作品をプリントしたベアブリック。背中にはウォーホルのサイン入り。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年8月24日(月)00:00から9月10日(木)23:59まで注文受け付け。





(R) Van Gogh Museum, (C) VGME B.V.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 「Van Gogh Museum」 Self-Portrait with Grey Felt Hat 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左2点)、4万8000円(右)/2020年12月発売・発送予定/画家ゴッホの自画像をプリントしたベアブリック。背中にはゴッホのサイン、右足後にはゴッホ美術館のロゴ入り。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年8月24日(月)00:00から9月10日(木)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK Nathalie Lété Ours à la cravate 400%/メディコム・トイ/1万円/2020年12月発売・発送予定/アーティストNathalie Lété (ナタリー・レテ)によるテディベアをモチーフにしたベアブリック。「Ours à la cravate(ウォス・エ・ラ・カバート)」は「ネクタイをした熊」の意である。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年8月24日(月)00:00から9月10日(木)23:59まで注文受け付け。





(C) 2020 Oasis Merchandising Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



(左から)BE@RBRICK OASIS WHITE CHROME 100% & 400% 、1000%、BE@RBRICK OASIS BLACK RUBBER COATING 100% & 400%、1000%/メディコム・トイ/ 各1万5000円+税(100% & 400%)、5万8000円+税(1000%)/ロックバンドOASIS(オアシス)のベアブリック。WHITE CHROME(ホワイトクローム=白メッキ)とBLACK RUBBER COATING(ブラックラバーコーティング=ゴム風つや消し黒)の2色展開。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年8月24日(月)00:00から9月10日(木)23:59まで注文受け付け。





NY@BRICK TM & (C) 2016-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



NY@BRICK カリモク CHESS 400%/メディコム・トイ/8万9800円+税/2020年9月発売予定/ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の新作。木製家具の老舗カリモク製で、チェス盤をイメージしたデザイン。木製で、1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられる。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売。



今回紹介した「BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 蛍光グリーン」は招き猫としてはかなり斬新な色だが、本家(?)の「「BE@RBRICK 招き猫」にも蓄光青や蓄光赤という、伝統的な招き猫にはあまり見られないカラーバリエーションがある。蛍光グリーンもそのうち本家の方に逆輸入されるかもしれない。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。