ソフビフィギュアVCDに実在人物系新作ラインナップ！

メディコム・トイのソフビフィギュアVCD(ヴァイナル・コレクティブル・ドールズ)は『ドラえもん』やディズニーのキャラクターなどを多数立体化している。だがその一方で、実在人物も数多くラインナップしている。



VCDの実在人物系は、ヴィンテージトイをイメージしたレトロデフォルメでフィギュア化されたものが多い。キース・ヘリングのようなアーティスト、hideやエルビス・プレスリーといった歌手、マリリン・モンローなど様々な人物がモチーフとなっている。



今回新たにラインナップされたのは、ボクサーのモハメド・アリとアーティストのアンディ・ウォーホル。いずれも既存アイテムのカラーバリエーションだ。





VCD Muhammad Ali TM VARIANT Ver. /メディコム・トイ/8800円+税/2021年1月発売予定/伝説的ボクサー、モハメド・アリをソフビフィギュア化。全高約24センチ。

以前発売されたものとはグローブとトランクス側面のラインの色が異なる。





VCD ANDY WARHOL SILKSCREEN VARIANT 2020 Ver. /メディコム・トイ/8800円+税/2020年12月発売予定/アーティストのアンディ・ウォーホルをソフビフィギュア化。全高約23.5センチ。彼のシルクスクリーンの作品をイメージした彩色になっている。



メディコム・トイでは、VCDの他にもミニサイズの固定フィギュアUDF(ウルトラ・ディテール・フィギュア)やスタチュー、雑貨などを発売している。引き続きそれらの新製品情報をお届けしよう。





UDF クレヨンしんちゃん シリーズ2/メディコム・トイ/1800円+税(★)、各1200円+税(他4種)/2020年9月発売予定/アニメ『クレヨンしんちゃん』のキャラクターを立体化。各全高約5~9.7センチ。

UDFはノンスケールだが、同一シリーズ内のアイテムは基本的にスケールが合わせられており、身長差もおおむね設定通りに再現されている。





UDF 映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!/メディコム・トイ/各1800円+税(★)、1500円+税(●)、各1200円(■)/2021年3月発売予定/人形アニメ『ひつじのショーン』の映画版のキャラクターをフィギュア化。各全高約3.5~10センチのミニサイズだ。





BICYCLE PLAYING CARDS ドラえもん/メディコム・トイ/1000円+税/発売中/『ドラえもん』の原作コミックの絵柄を使用したプレイングカード、日本語で言うところのトランプ。

世界中のマジシャンに愛用されるUSプレイングカード社のブランド「バイスクル」のアイテムだ。

CERAMICK Mark Gonzales ”ANGEL”/メディコム・トイ/3万円+税/2020年9月発売予定/プロスケートボーダーにしてアーティストのマーク・ゴンザレスのアイコンになっている作品「エンジェル」を、陶器で再構築したアイテム。全高約16センチ。

鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造されている。ロットナンバー入りで数量限定発売。





Barking Dog STATUE WHITE Ver./メディコム・トイ/3万8000円+税/2020年9月発売予定/アーティストのキース・ヘリングの作品「Barking Dog」(「吠えている犬」の意)を立体化したスタチュー。全長約34センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSと、渋谷PARCOの2Gにて数量限定発売。





BOMB HUGGER BRONZE STATUE/メディコム・トイ/60万円+税/2020年9月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたブロンズ製スタチュー。全高約36センチ。

渋谷PARCOの2Gにて数量限定発売。



VCDのレトロデフォルメ実在人物系第1号はアンディ・ウォーホルであった。バリエーションも数多く作られており、シルクスクリーン風も今回で3体目となる(それぞれ色は異なる)。

なお、VCDのモチーフとなった人物は多岐に渡るが、格闘家は今のところモハメド・アリのみである。

新製品が発売されるたび「この人物を!?」という驚きを呼ぶシリーズなので、今後のラインナップにも注目したいところだ。



