ピカチュウ＆ピコ太郎コラボ初楽曲！ 「ポケモンバーチャルフェスト」フィナーレイベ開催!!

2020年8月29日(土)〜31日(月)の3日間、バーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェスト」のフィナーレを飾るイベント「SUMMER STAGE」が開催されることが発表された。



バーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェスト」とは、バーチャルSNS「cluster(クラスター)」内で開催するバーチャル遊園地で、「みんなでつくる、夏の思い出」をテーマにした、仮想世界にある未完成の遊園地だ。

みんなで「ミッション」に挑むと、その成果に応じて、「テーマパーク」内のアトラクションやコンテンツがどんどん増え、テーマパークが完成していく。



そんな「ポケモンバーチャルフェスト」にて、フィナーレを飾るイベント「SUMMER STAGE」の開催が決定!

イベント期間中は、テーマパーク内は夜になって、きらびやかなイルミネーションが彩り、パーク内にある「マスターボールステージ」ではピカチュウのダンスショーや打ち上げ花火など、みんなで盛り上がれるイベントが行われる。



さらに、8月31日(月)の最終日には、なんとシンガーソングライターの「ピコ太郎」が遊びに来て、ピカチュウとのコラボ楽曲「PIKA to PIKO」を初披露することも発表された。

その様子はYouTubeLiveで生配信されるので、ぜひチェックしてみよう!



(C)2020 Pokémon. (C)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

(C) 2017 Cluster, Inc.







◆ピカチュウとピコ太郎のコラボ楽曲「PIKA to PIKO」

2016年に発表した「PPAP」が世界中で話題になり、今年には手洗いによる感染予防を訴える「PPAP-2020-」を発表し、またたく間に1000万回再生を超え、世界150カ国以上で視聴されるなど、精力的に活動をしているシンガーソングライターの「ピコ太郎」。

今回、ピカチュウとのコラボレーションの新楽曲「PIKA to PIKO」を「ポケモンバーチャルフェスト」で初披露!

ピカチュウとピコ太郎が、一緒に楽しく掛け合いをしながら踊る楽曲で、見ているだけでクスッと笑ってしまう場面も多く、思わず真似をして踊りたくなるような振りも登場する。





◆ピカチュウバーチャルダンスショー 2020

たくさんのピカチュウが遊びに来て、ステージで音楽に合わせてダンスパフォーマンス!

ダンス楽曲は全部で3つで、打ち上げ花火も上がって、夏の夜を盛り上げてくれる。





【ポケモンバーチャルフェスト SUMMER STAGE FINAL YouTube生配信 放映概要】

放映日時:2020年8月31日(月) 20:00〜

>>>配信URL: https://youtu.be/h4I6e_NBCaw



【「ポケモンバーチャルフェスト」開催情報】

日程:2020年8月12日(水)〜31日(月)

参加方法:「ポケモンバーチャルフェスト」には、スマートフォン、パソコン、VRデバイスからご参加いただけます。

また、参加にはclusterの無料アカウント作成と、ご利用されるデバイス用のclusterアプリのインストールが必要です。

☆特設サイト>>>

<プロモーション映像>





※注意事項※

・内容は、予告なく変更する場合がございます。

・時間帯により、大変混雑し、入場が制限される場合がございます。その場合は、時間を空けて再度お試しください。

・長時間プレイされますと、お手持ちの端末(スマートフォン、パソコン、VRデバイス)が発熱する場合がございます。ご利用いただくうえで

不都合はございませんが、気になる場合は、一度clusterアプリを閉じていただくか、休憩を挟み端末を冷ましてから、再度ご利用ください。



【追加コンテンツ情報】

◆#オンライン同時視聴イベント

テーマパーク内にあるマスターボールステージでは、YouTubeで公開されている映像をみんなで一緒に視聴する「オンライン同時視聴イベント」を実施している。

<今後の予定>

・8月26日(水) 短編アニメーション作品「Pokémon Generations」一挙放送

13:00〜/20:00〜 (上映時間はおよそ1時間20分)

・8月27日(木) ポケモン Kids TV Presents「ポケモンのうた」

13:00〜/17:00〜 (上映時間はおよそ30分)

・8月28日(金) 「ポケモン × ASMR(癒やしの音)」

13:00〜/17:00〜 (上映時間はおよそ45分)



◆#隠れピカチュウ

みんなで「ミッション」に挑むと、その成果に応じて「テーマパーク」内のアトラクションやコンテンツがどんどん増えるテーマパーク。

みんなの成果のおかげで、テーマパークの全てのエリア「アトラクションエリア」「ストアエリア」「ビーチエリア」がオープンしました。各エリアにはピカチュウの模様がいたるところに隠れています。

この「隠れピカチュウ」は全部で25カ所に隠されていて、これから完成されるアトラクションにも隠れているかもしれません。

アトラクションやコンテンツで遊ぶ合間に、探してみましょう。





◆#金色のコイキング

ストアエリアにあるコンテンツ「釣るぞ!コイキング フィッシングオブコイキング」では、コイキング以外にもさまざまなものが釣れますが、ごくまれに金色のコイキングが釣れるようです。





