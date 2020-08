デヴィッド・バーンのライブ映画『American Utopia』予告編が公開、監督はスパイク・リー

スパイク・リー監督による、デヴィッド・バーンの最新ライブ映画『American Utopia』の予告編が公開された。同作は今秋よりHBO Maxで公開予定(日本での公開は未定)。



近日公開予定のコンサート映画『American Utopia』の予告編映像には、デヴィッド・バーンが鎖のカーテンの後ろから顔を覗かせ、ジャネール・モネイが黒人に対する警察の残虐性を告発した曲「Hell You Talmbout」をバンドと一緒に演奏する様子が収められている。



スパイク・リーが監督を務めたこの映画は、10月17日午後8時(現地時間)からHBO Maxで公開される。また、来月のトロント国際映画祭でもプレミア上映される。



『American Utopia』は2019年10月から今年2月までブロードウェイで上演され、世界中から集った11人のミュージシャン、シンガー、ダンサーが参加。バーンがアメリカの現状について観客に語りかける様子が描かれたほか、トーキング・ヘッズの初期作からソロ最新作『アメリカン・ユートピア』まで、彼のキャリア全体から選りすぐった楽曲のパフォーマンスが披露された。



From Rolling Stone US.