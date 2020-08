カバンの中が湖に…！「SOL!」こもり教頭 今夏の不運

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。8月24日(月)は、『クイズ! 不運なサマー!』を放送。リスナーが今年の夏に経験した残念な出来事をクイズ形式で出題し、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が解答を考えました。前編の記事では、校長と教頭が明かした今夏の不運を紹介します。●後編はこちらさかた校長:先週で夏休みが終わったという生徒(リスナー)が多いんですけど、みんなにとってはどんな夏だったのかな。こもり教頭:コロナの影響で夏休みも短くなりましたし、県を跨いで遊びに行くということもできず、おばあちゃんの家に行けなかったという生徒もいるでしょうね。さかた校長:そうだよね。まぁ「何もなかった」という生徒もいると思うんだけど、「何もないだけマシよ!」という生徒もいるかもしれない。今夜はそんな生徒のための救済授業を行いたいと思う。SCHOOL OF LOCK! 今夜の授業テーマは、クイズ! 不運なサマー! 「この夏、ついてない」「不運な出来事があった」……そんな生徒のみんな! 俺たちに不運なサマークイズを出してくれ!こもり教頭:不運なことね~……何かあったかなぁ?さかた校長:俺は……今ダイエットをしているじゃないですか。でも「飯行きましょう!」とか「うまい焼き肉見つけたんです」という誘いが急に増えてね……それを断っているのがつらいですね。こもり教頭:あ~……ちなみに、今何kgになりましたか?さかた校長:めちゃめちゃ頑張って現状維持だね。(目標は69kgで現在は75kg)こもり教頭:夏に痩せないと、もう無理っすよ!(笑)。さかた校長:教頭は?こもり教頭:もう最悪なことがあったのよ。仕事に行くときは、家からコーヒーをボトルに入れて持って行くんだけど……アイスコーヒーをね。さかた校長:めちゃめちゃいいやん。こもり教頭:で、俺はいつも革のバッグを持っているんだけど、開けたら湖みたいになっていて……。さかた校長:最悪やん!こもり教頭:しかも、ちゃんとした革バッグだから、こぼれないの! 水をカバンの中でしっかり確保しているというか……だから、全部コーヒー色に染まったね。Tシャツもパンツも、本もあったな。さかた校長:うわ~。ボトルの締めが甘かったの?こもり教頭:そう。最悪や!(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/