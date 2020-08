9月5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われるファッションイベント「第31回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2020 AUTUMN/WINTER ONLINE」の追加出演者が発表された。

今回、メインモデルとして乃木坂46から梅澤美波、遠藤さくら、齋藤飛鳥、堀未央奈、松村沙友理、山下美月が出演することが明らかに。さらに、エンタテインメントプロジェクト「FAKE MOTION -卓球の王将-」から生まれたブランド「FAKE MOTION」のファッションショーにSUPER★DRAGONの古川毅、田中洸希、ジャン海渡、ONE N' ONLYの草川直弥、関哲汰、山下永玖、上村謙信、高尾颯斗、沢村玲、原因は自分にある。の吉澤要人と杢代和人、俳優の板垣瑞生と宮世琉弥が登場する。

ほか、ゲストとして3時のヒロイン、ヘラヘラ三銃士、竜星涼の参加の決定。イベントは生配信での実施で、TGCのLINE公式アカウントおよびLIVEチャンネルのLINE公式アカウントで配信される。

第31回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2020 AUTUMN/WINTER ONLINE

2020年9月5日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

メインモデル:朝比奈彩 / アリアナさくら / 池田エライザ / 池田美優 / 石川恋 / 伊藤桃々 / 梅澤美波(乃木坂46) / emma / 愛花 / 遠藤さくら(乃木坂46) / 岡崎紗絵 / 岡本夏美 / 楓(E-girls、Happiness) / 香川沙耶 / 加藤史帆(日向坂46) / 加藤ナナ / 香音 / 茅島みずき / ギャビー / 久間田琳加 / 小坂菜緒(日向坂46) / 小林由依(欅坂46) / 小室安未 / 紺野彩夏 / 齋藤飛鳥(乃木坂46) / 齊藤京子(日向坂46) / 相楽伊織 / 佐々木久美(日向坂46) / 佐々木美玲(日向坂46) / 佐藤晴美(E-girls) / 重留真波 / 新川優愛 / 鈴木愛理 / 鈴木ゆうか / 高本彩花(日向坂46) / 田鍋梨々花 / 鶴嶋乃愛 / 出口夏希 / 利水つばさ / トラウデン直美 / 中条あやみ / 永瀬莉子 / 中村里砂 / 菜波 / Niki / 生見愛瑠 / ねお / 土生瑞穂(欅坂46) / 坂東希(E-girls) / 福原遥 / 藤井サチ / 藤田ニコル / ブリッジマン遊七 / 堀未央奈(乃木坂46) / マギー / 松村沙友理(乃木坂46) / 宮野陽名 / 三吉彩花 / 山下美月(乃木坂46) / ゆきぽよ(木村有希) / 横田真悠 / 渡辺梨加(欅坂46) / 渡邉理佐(欅坂46) / and more

ゲスト:板垣瑞生 / 小宮璃央 / 近藤千尋 / 佐藤龍我(美 少年 / ジャニーズJr.) / 3時のヒロイン / ジャン海渡(SUPER★DRAGON) / 鈴木福. 夢. 楽. 誉 / 川村葵山 / 高橋文哉 / 田中洸希(SUPER★DRAGON) / ティモンディ / バンダリ亜砂也 / 古川毅(SUPER★DRAGON) / 古川優香 / フワちゃん / ヘラヘラ三銃士 / 水沢林太郎 / 道枝駿佑(なにわ男子 / 関西ジャニーズJr.) / 南明奈 / 宮世琉弥 / 杢代和人(原因は自分にある。) / ゆきりぬ / よしあき&ミチ / 吉川愛 / 吉澤要人(原因は自分にある。)ラウール(Snow Man)竜星涼 / ONE N' ONLY / and more

メインアーティスト:JO1 / Novelbright / OWV / and more

MC:田中みな実 / NON STYLE

オフィシャルサポーター:広海・深海