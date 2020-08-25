8月29（土）、30日（日）に行われる配信サーキットフェス「＠JAM ONLINE FESTIVAL 2020」の追加アーティストとしてZOCの出演が発表された。
ZOCは今年7月8日に戦慄かなのの卒業を発表し、19日に行われたオンラインサイン会をもって活動を休止していた。彼女たちは30日（日）公演のGreenステージ（東京・Zepp Tokyo）に登場。この日のライブから活動を再開させる。
＠JAM ONLINE FESTIVAL 2020
2020年8月29日（土）
＜出演者＞
Redステージ（神奈川県 横浜MMブロンテ）
あっとせぶんてぃーん / イケてるハーツ / くるーず～CRUiSE! / 上月せれな / 青SHUN学園 / つぼみ大革命 / さくらシンデレラ / DESURABBITS / dela / nuance
Blueステージ（東京都 AKIBAカルチャーズ劇場）
CoverGirls / QUEENS / Jewel☆Rouge / CYNHN / 手羽先センセーション / Lily of the valley / Awww! / 吉川友 / 寺嶋由芙 / BYOB
Yellowステージ（東京都 白金高輪SELENE b2）
アキシブproject / WILL-O' / 純情のアフィリア / Chu-Z / BenjaminJasmine / Jewel☆Ciel / DEAR KISS / Pimm's / B.O.L.T / Luce Twinkle Wink☆
Greenステージ（東京都 Zepp Tokyo）
大阪☆春夏秋冬 / 26時のマスカレイド / バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI / フィロソフィーのダンス / マジカル・パンチライン / アップアップガールズ（2） / AKB48 / AKB48チーム8 / CY8ER / predia
Purpleステージ（東京都 Zepp DiverCity TOKYO）
Task have Fun / Devil ANTHEM. / 22/7 / 真っ白なキャンバス / S.T.O（@JAMナビゲーターユニット） / アメフラっシ / あゆみくりかまき / NGT48 / 私立恵比寿中学 / sora tob sakana / Ange☆Reve / ジョイマン
Future ステージ Supported by Thumva（Future SEVEN）
アクアノート / キミノマワリ。 / クロスノエシス / せかいシティ / MyDearDarlin' / 夢幻クレッシェンド / レイドロイド / アイスクリーム夢少女 / UPローチ / いちぜん！ / サンダルテレフォン / JAPANARIZM / #ババババンビ / 143∽
@JAM ONLINE FES トークチャンネル
スベリー杉田（MC）
@JAM実況チャンネル
高見奈央
2020年8月30日（日）
＜出演者＞
Redステージ（神奈川県 横浜MMブロンテ）
九州女子翼 / KRD8 / サクヤコノハナ / SAY-LA / buGG / READY TO KISS / アップアップガールズ（プロレス） / じゅじゅ / NILKLY / ゑんら
Blueステージ（東京都 AKIBAカルチャーズ劇場）
ENGAG.ING / グーグールル / 全力少女R / DREAMING MONSTER / meme tokyo. / Yamakatsu / kolme / 二丁目の魁カミングアウト / Fragrant Drive / PiXMiX
Yellowステージ（東京都 白金高輪SELENE b2）
CROWN POP / Jewel☆Neige / Malcolm Mask McLaren / 愛乙女☆DOLL / LinQ / クマリデパート / 神使轟く、激情の如く。 / notall / MIGMA SHELTER / 夢みるアドレセンス / OTMGirls
Greenステージ（東京都 Zepp Tokyo）
=LOVE / HKT48 / 東京女子流 / ≠ME / 眉村ちあき / アイドルカレッジ / 転校少女* / 東京パフォーマンスドール / まねきケチャ / ZOC
Purpleステージ（東京都 Zepp DiverCity TOKYO）
ukka / SUPER☆GiRLS / でんぱ組.inc / 虹のコンキスタドール / FES☆TIVE / るかりな（@JAMナビゲーターユニット） / Appare! / アップアップガールズ（仮） / 煌めき☆アンフォレント / ラストアイドル / ナナランド / 松山あおい
Future ステージ Supported by Thumva（Future SEVEN）
開歌-かいか- / カラフルスクリーム / きゃわふるTORNADO / Jumping Kiss / 綺星★フィオレナード / ハニースパイスRe. / PANDAMIC / INUWASI / 【eN】 / SW!CH / 戦国アニマル極楽浄土 / chuLa / ∥ネコプラ∥ / NEMURIORCA / リルネード / ダイノジ
@JAM ONLINE FES トークチャンネル
スベリー杉田（MC）
@JAM実況チャンネル
高見奈央