ちっちゃかわいいミニソフビのVAG第24弾は9月発売予定！

メディコム・トイがプロデュースするソフビVAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)。ソフビアーティストたちのオリジナルアイテム(一部版権ものあり)がラインナップされたカプセルトイだ。

アート系ソフビが手軽に入手できることから好評で人気シリーズとなり、今回第24弾が発売されることとなった。





(C) HAKURO (C) BETAMATSU・MT (C) KAIJIN

(C) 村瀬材木 (C) 2020 Tokyo Togari Project Team



VAG(VINYL ARTIST GACHA)SERIES 24/プレステージ/1回500円(税込)/2020年9月発売予定/ソフビ人形のカプセルトイ。全5種、各5色。

今回のラインナップはHAKUROの「デンシコウサギ」、墨松の「グニゥルフ」、KAIJIN の「ティティ」、村瀬材木の「ウオメカ メジマグロ」、版権系の「東京トガリ」。各全高約6センチ。

東京トガリは第19弾でもVAG化されたが、その時はお座りポーズだった。

台ごとに中身は分けられていて、例えばティティの台からはティティの各カラーだけが出るようになっている。

設置店はプレステージのHPでご確認を。

(問)プレステージ http://www.prestage.co.jp/



メディコム・トイではVAG以外にもソフビを発売・プロデュースしている。引き続きその新作情報をお届けしよう。





(C) 石森プロ・東映



(左から)ライダーマン(ドリルアーム)(仮面ライダーV3より)、ザリガーナ(甲羅付)(仮面ライダーV3より)、大神官ビシュム(仮面ライダーBLACKより)、大神官バラオム(仮面ライダーBLACKより)/メディコム・トイ/8800円+税[ライダーマン(ドリルアーム)]、各7800円+税(他3種)/2021年1月下旬発送予定/東映作品のヒーロー・怪人などをレトロデフォルメでソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作。各全高約24センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年8月24日(月)00:00から2020年9月30日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 石森プロ・東映



(左から)仮面ライダー新2号 ミドルサイズ、セミミンガ ミドルサイズ、カブトロング ミドルサイズ/メディコム・トイ/5400円+税(仮面ライダー新2号)、各4500円+税(他2種)/2021年1月下旬発送予定/東映作品のヒーロー・怪人などをレトロデフォルメ・ミドルサイズでソフビ化する東映レトロソフビコレクションMの新作。今回は『仮面ライダー』より、2号ライダーとショッカー怪人がラインナップ入り。各全高約15センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年8月24日(月)00:00から2020年9月30日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





TM & (C) TOHO CO., LTD.



ゴジラ1971 (ギニョール版)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年10月発送予定/ソフビ作家安楽安作の新作。『ゴジラ対ヘドラ』で、尻尾を抱えて空を飛んだゴジラを再現。全高約26センチ。

メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年8月24日(月)00:00から9月10日(木)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 創通・サンライズ



ザブングル(レトロトイカラーVer.)/メディコム・トイ/1万4500円+税/2021年1月下旬発送予定/サンライズのアニメキャラクターをレトロソフビ化するサンライズコレクションの新作。『戦闘メカ ザブングル』の主役メカを立体化したアイテム。80年代レトロトイをイメージしたカラーリングで、上腕と太ももは銀色になっている。全高約25センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年8月24日(月)00:00から2020年9月30日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) Go Nagai / DynamicPlanning (C) REAL JAPAN



(左から)SFS 獣神サンダー・ライガー(金版)、SFS スーパー・タイガー(銀閣版)/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/各8800円+税/2020年12月発送予定/伝説的なプロレスラーなどをレトロデフォルメでソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年8月24日(月)00:00から2020年9月30日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

またプロレス・マスク・ワールド(03-6261-1988)でも受注が行われる。



「VAG SERIES 19」にラインナップされたHAKUROのデンシコダコには、デンシタコという元になるソフビがあった。今回のデンシコウサギにも元になるデンシウサギが存在するが、現在開発進行中であり、リリースはデンシコウサギの方が先になる可能性もある。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。