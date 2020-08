DAICON版帰ってきたウルトラマンソフビが帰ってきた！

2020年9月8日(火)~14日(月)、西武渋谷店5階プロモーションスペースにて「ULTRAMAN POP UP STORE 2020 -CREATOR EDITION-」が開催される。

円谷作品をこよなく愛するクリエーター、デザイナー、メーカーが一同にそろい、ARTな商品を展開。これまでにないARTなホビー、ファッション、ライフスタイル雑貨が集結する円谷ワールドとなる。

人気クリエーターのコラボレーション作品、希少性の高い限定アイテム、日常を円谷ワールドに染めるファッション・ライフスタイル雑貨が販売される。



このイベントの開催記念商品として、メディコム・トイのプロデュースするソフビが発売されることになった。『シン・ゴジラ』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』などの庵野秀明監督が素顔のままでウルトラマンを演じた「ダイコンフィルム版 帰ってきたウルトラマン」も、蓄光版になって発売される。



(C) 円谷プロ (C) DAICONFILM



ダイコンフィルム版 帰ってきたウルトラマン(蓄光版)/メディコム・トイ/1万800円+税/2020年9月販売予定/ソフビ人形。全高約14.5センチ。

「ダイコンフィルム版 帰ってきたウルトラマン」ソフビは過去にも2回リリースされているが、今回のアイテムはウルトラマンスーツの本来銀色の部分が蓄光仕様になっている。

ヘッダーとパッケージは、1970年代に発売されたブルマァク版帰ってきたウルトラマンのものを再現している。

イベント期間中の9月12日(土)より、西武・そごうの公式ショッピングサイト「e.デパート」で販売開始を予定。



引き続き、「ダイコンフィルム版 帰ってきたウルトラマン」以外のイベント記念ソフビを紹介しよう。





(C) 円谷プロ (C) KAORI HINATA



VAG BOX MORRIS(左からウルトラマンVer.、ウルトラセブンVer.、エレキングVer.、ブースカVer.、チャメゴンVer.)/メディコム・トイ/4550円+税(5種×各2個=計10個セットでの販売)/2020年9月販売予定/アーティストひなたかほりの代表作、MORRIS(モリス)のVAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)版を、円谷キャラクターをイメージしたデザインでカラーリングしたアイテム。各全高約6センチ。

イベント期間中の9月12日(土)より、西武・そごうの公式ショッピングサイト「e.デパート」で販売開始を予定。





(C) 円谷プロ (C) KAE TANAKA



そふび かえちゃん ミラーマン版/メディコム・トイ/6000円+税/2020年9月販売予定/アーティスト田中かえの自画像的作品かえちゃんのソフビをミラーマンをイメージしたカラーで彩色。 全高約14.5センチ。

イベント期間中の9月12日(土)より、西武・そごうの公式ショッピングサイト「e.デパート」で販売開始を予定。



なおイベント開催、商品の発売日時は主催者の都合により変更する場合あり。ご了承を。