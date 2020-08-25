日本野球機構（NPB）は24日、「プロ志望高校生合同練習会」（西日本会場：8月29・30日、東日本会場：9月5・6日開催）の参加予定選手を発表した。









新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、第92回選抜高等学校野球大会と各都道府県の春季大会、第102回全国高等学校野球選手権大会と地方大会が中止となった2020年。プロ野球入りを目指しながら実力を披露することが困難となった高校3年生の進路活動の一環として、本練習会は開催される。



なお、視察機会の平等性を確保するため、合同練習会にはNPBのスカウト、関係者のほか、大学、社会人、独立リーグの関係者らも参加する。



参加選手は、福岡大大濠・山下舜平大投手、大阪桐蔭・西野力矢内野手ら西日本会場77名、東日本会場41名、合計118名の予定。一方、明石商の中森俊介投手と来田涼斗外野手、中京大中京の高橋宏斗投手、星稜の内山壮真捕手らは不参加となっている。













【表】西日本会場：参加選手一覧











西日本会場（8/29～30 阪神甲子園球場）





位置

都道府県

学校名

氏名





投手

石川県

遊学館

髙田 竜星





（32名）

石川県

金沢龍谷

加藤 優弥







福井県

敦賀気比

松村 力







愛知県

享栄

上田 洸太朗







愛知県

渥美農

西山 成哉







岐阜県

帝京可児

加藤 翼







三重県

松阪商

松山 心







三重県

津田学園

榮 龍騰







滋賀県

滋賀学園

千葉 葵







滋賀県

光泉カトリック

森本 修都







大阪府

履正社

内 星龍







大阪府

東住吉総合

中野 礼音







大阪府

北野

長曽我部 健太郎







大阪府

精華

松木平 優太







大阪府

大阪偕星

新庄 涼基







大阪府

大産大付

吉村 樹







兵庫県

神戸弘陵

野島 勇太







兵庫県

舞子

田島 雄剛







岡山県

倉敷工

福島 章太







広島県

武田

久保田 大斗







山口県

柳井商工

阿部 克哉







愛媛県

松山城南

合田 明弘







愛媛県

松山聖陵

平安山 陽







愛媛県

帝京五

片山 維







徳島県

生光学園

堀田 智貴







福岡県

福岡大大濠

山下 舜平大







熊本県

ルーテル学院

則次 叡之







大分県

大分舞鶴

木村 駿太朗







宮崎県

都城東

和田 颯斗







宮崎県

都城東

有馬 太玖登







宮崎県

延岡学園

興梠 奨英







鹿児島県

神村学園

桑原 秀侍





捕手

岐阜県

岐阜聖徳

松倉 諒吾





（14名）

岐阜県

麗澤瑞浪

梶 斗海輝







滋賀県

近江

長谷川 勝紀







京都府

京都国際

釣 寿生







京都府

京都外大西

山下 航汰







和歌山県

高野山

植 幸輔







大阪府

みどり清朋

濵口 竜成







島根県

益田東

橋本 爽汰







香川県

高松南

古市 尊







福岡県

沖学園

田川 駿祐







福岡県

福工大城東

譽田 貴之







大分県

大分商

末田 龍祐







宮崎県

日向学院

曽我 幸大







鹿児島県

屋久島

黒飛 海太





一塁手

熊本県

秀岳館

山本 力聖





（1名）











二塁手

宮崎県

小林西

大城 雄一郎





（2名）

宮崎県

日向学院

長嶺 良亮





三塁手

京都府

龍谷大平安

奥村 真大





（5名）

大阪府

大阪桐蔭

西野 力矢







島根県

開星

西原 凜







福岡県

博多

平川 龍星







熊本県

文徳

山下 晃之介





遊撃手

愛知県

中京大中京

中山 礼都





（5名）

滋賀県

近江

土田 龍空







大阪府

大商大堺

平山 雄大







鳥取県

米子東

岡本 大翔







高知県

高知商

西村 貫輔





左翼手

三重県

松阪商

阪本 和樹





（4名）

大阪府

大商大堺

稲堀 隼士







福岡県

南筑

和田 捷吾







鹿児島県

神村学園

井上 幹太





中堅手

愛知県

豊川

漆原 幻汰





（8名）

滋賀県

綾羽

伊藤 彰馬







大阪府

みどり清朋

森山 敬暁







兵庫県

東播磨

宮本 一輝







広島県

武田

重松 マーティン春哉







広島県

広島新庄

明光 竜之介







福岡県

大牟田

春木 太陽







大分県

柳ヶ浦

西川 拓馬





右翼手

福井県

敦賀気比

長谷川 信哉





（6名）

京都府

京都国際

早 真之介







大阪府

山本

笹谷 虎次郎







兵庫県

神戸弘陵

長谷川 颯大







岡山県

おかやま山陽

漁府 輝羽







広島県

広島商

寺本 聖一





合計 77名





















【表】東日本会場：参加選手一覧











東日本会場（9/5～6 東京ドーム）





位置

都道府県

学校名

氏名





投手

秋田県

明桜

佐々木 湧生





（25名）

山形県

山形中央

太田 大和







宮城県

大崎中央

氏家 蓮







福島県

学法福島

辻垣 高良







茨城県

佐和

黒田 晃大







茨城県

鬼怒商

江原 恭眞







栃木県

国学院栃木

シャピロ マシュー一郎







群馬県

健大高崎

鈴木 威琉







群馬県

健大高崎

橋本 拳汰







群馬県

健大高崎

下 慎之介







群馬県

関東学園大付

西濱 勇星







埼玉県

浦和学院

美又 王寿







埼玉県

浦和実

豆田 泰志







埼玉県

浦和実

松本 翔吾







埼玉県

埼玉栄

内田 了介







埼玉県

蓮田松韻

矢崎 友規







千葉県

日体大柏

菅谷 大紀







千葉県

千葉学芸

小芝 永久







東京都

狛江

武内 風希







東京都

東京実

佐藤 翔







東京都

保谷

水上 遥貴







東京都

足立西

野里 慶士郎







東京都

足立学園

坂田 光優







静岡県

浜松湖北

北沢 勇都







静岡県

静清

高橋 楽





捕手

青森県

弘前東

藤田 青空





（6名）

埼玉県

川越工

関口 大耀







東京都

松蔭

佐藤 悠也







長野県

茅野

森田 楓弥







長野県

池田工

松倉 星斗







新潟県

加茂暁星

荒木 友斗





一塁手

埼玉県

埼玉栄

片山 隼一





（1名）











二塁手

東京都

明星学園

影田 圭拓





（1名）











三塁手

千葉県

松戸馬橋

井上 海音





（1名）











遊撃手

茨城県

茨城東

島田 倭吉





（2名）

長野県

上田西

髙寺 望夢





中堅手

埼玉県

豊岡

村山 大樹





（2名）

東京都

啓明学園

菊池 啓太





右翼手

栃木県

青藍泰斗

石川 慧亮





（3名）

埼玉県

春日部共栄

平尾 柊翔







山梨県

東海大甲府

渡部 海夢





合計 41名











